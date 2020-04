El Cádiz CF cada vez lo tiene más claro: partidos a puerta cerrada por el coronavirus

Por si quedaba alguna duda, los pasos que se van produciendo en las horas más recientes conducen al desarrollo de espectáculos deportivos en casi todo el globo terráqueo (donde sea posible) sin la presencia de público en los estadios en un futuro cercano debido a que la presencia del coronavirus obligará todavía a un largo periodo de distanciamiento social. El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, reconoció hace una semana a este periódico que tiene asumido ese escenario de un estadio Carranza vacío en el caso de que se reanude la competición.

Los últimos movimientos no hacen sino confirmar la tendencia. El alcalde de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Eric Gacetti, anunció en la CNN que no autorizará la celebración de actos con una masiva afluencia de personas al menos hasta 2021. "Es difícil imaginarnos que nos reunamos por miles en un corto plazo, así que creo que deberíamos estar preparados para eso este año", afirmó el primer edil de la ciudad californiana, donde hay dos equipos de la NBA (Lakers y Clippers).

Más cerca, en Europa, se impone la tesis de eventos sin espectadores. En Alemania, por ejemplo, se da por hecho el fútbol sin público en las gradas a tenor de las declaraciones del presidente de la Academia de Ciencias Leopoldina, Gerald Haug. El Gobierno teutón está siguiendo las recomendaciones de este órgano a la hora de establecer las medidas para combatir el coronavirus y Haug admitió que prolongar el cierre de estadios y salas durante dieciocho meses más “"ería ciertamente muy sabio".

Sólo falta que sea oficial en el país teutón, donde los estadios permanecen cerrados desde mediados de marzo. La Liga Alemana de Fútbol (DFL), que agrupa a los equipos profesionales, tiene previsto reunirse la próxima semana (en principio el día 23) para abordar la posibilidad de retomar el torneo en torno al 15 de mayo con encuentros sin personas en las gradas, siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.

El debate en Italia se centra ahora en la opción de completar la temporada con la disputa de partidos en las zonas menos afectadas por la epidemia. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, contempla esa alternativa que, de cuajar, afectaría al norte del país, el más golpeado por la epidemia. La Serie A terminaría de disputarse con campos a puerta cerrada y en zonas acotadas del país.

Lo que no tienen en Italia es una fecha límite para terminar la Liga, como tampoco la hay hasta ahora en España. La idea es jugar y acabar aunque el campeonato se extendiese hasta septiembre u octubre en el caso del país transalpino. No hay pronunciamiento oficial, pero todo apunta también a estadios vacíos. El Ministerio de Sanidad será el que marque la pauta.

La cuestión es si se juega y en España el fútbol profesional está por la labor de que el balón ruede de nuevo para disputar las once jornadas que restan tanto en Primera como en Segunda A. No es fácil fijar el nuevo calendario no las condiciones más allá de que los partidos sean sin público.

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, afirmó en el programa deportivo conjunto de Cope y Onda Cero que "va a ser difícil que se reanude la competición. Puede que vayamos a poder empezar a entrenar con el protocolo sin coincidir con los compañeros y duchándote en casa, pero a la hora de juntarse o hacer viajes será difícil e incluso la Liga habla de una concentración de varios meses, que me parece una exageración".

En el Cádiz CF se mantienen a la espera de la decisión que adopte LaLiga sobre el regreso a los entrenamientos y el reinicio del torneo de la regularidad. La entidad cadista apuesta por jugar los once encuentros que quedan y pelear por el ascenso.

El equipo amarillo ocupa la primera posición de la clasificación mientras la Liga está parada. Tiene por delante seis duelos en casa y cinco a domicilio. Jugará en un Carranza vacío. La afición se perderá media docena de citas en casa. El baraja compensar a los abonados, que pagaron un carné por 21 partidos que se quedarán en 15.