La curva en España no se doblega: los contagios por coronavirus vuelven a subir y las muertes repuntan a 551 casos

El nuevo balance emitido este jueves por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en España eleva el número de casos positivos confirmados hasta los 182.816 (5.183 más que este pasado miércoles) y cifra el total acumulado de fallecidos en 19.130 (551 más que la víspera). Por su parte, el de pacientes dados de alta asciende ya hasta los 74.797 (3.947 más que el miércoles).

"No es una mala noticia"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha vuelto a valorar positivamente la evolución de la pandemia en España y ha llamado la atención sobre el descenso en los porcentajes respecto al miércoles tanto en el caso de nuevos hospitalizados, del 1,7%, como de ingresados en UCI, del 1,4%. Además, ha recalcado la notable disminución en el porcentaje de fallecidos, "del 20% de hace una semana al 3% actual".

Sobre el repunte en las cifras de nuevos contagios detectados, y como ya hiciera ayer, ha señalado que "no es una mala noticia" y lo ha atribuido a la realización masiva de pruebas, que se han duplicado respecto a la pasada semana y están ya por encima de las 40.000 diarias. Y estas pruebas están arrojando datos particularmente llamativos, como el hecho de que de los 5.183 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas, 1.312 sean infectados asintomáticos. En Andalucía, en concreto, el porcentaje de asintomáticos detectados asciende a un nada despreciable 79%.

Respecto a un estudio publicado por la revista Science, en el que se aventura que las medidas de distanciamiento social podrían extenderse hasta 2022 en prevención de nuevas oleadas de contagios, el epidemiólogo ha explicado la existencia de "múltiples modelos, publicados o no, nacionales o internacionales", que preven ondas epidémicas durante un tiempo determinado. A su juicio, el de Science "no es el único que plantea este escenario de futuro", pero resulta difícil concretar hasta cuándo serán necesarias estas medidas, porque, en un mundo globalizado, "no depende sólo de lo que haga un país, sino el resto de países".

Las cifras del miércoles

Hasta este pasado miércoles, el número de casos positivos notificados se situaba en 177.633 (4.978 más que este el martes, con un porcentaje de incremento del 2,9%), mientras que el total acumulado de fallecidos se elevaba a 18.579 (523 más que la víspera, pero en descenso respecto a los 567 registrados ese mismo día). Por su parte, el total de pacientes que habían sido dados de alta ascendía a 70.850 (3.346 más que el martes).

Situación por comunidades

Teniendo en cuenta que las cifras de ingresados en UCI proporcionadas por Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid no reflejan el total acumulado, sino los pacientes que permanecen en éstas a día de hoy, la situación por CCAA es la siguiente.

Andalucía: 10.807 casos confirmados; 671 ingresados en UCI; 912 fallecidos y 2.634 curados.

Aragón: 4.566 casos confirmados; 291 ingresados en UCI; 543 fallecidos y 1.087 curados.

Asturias: 2.170 casos confirmados; 116 ingresados en UCI; 168 fallecidos y 522 curados.

Baleares: 1.637 casos confirmados; 152 ingresados en UCI; 131 fallecidos y 918 curados.

Canarias: 1.988 casos confirmados; 156 ingresados en UCI; 107 fallecidos y 673 curados.

Cantabria: 1.845 casos confirmados; 77 ingresados en UCI; 137 fallecidos y 442 curados.

Castilla La Mancha: 15.151 casos confirmados; 503 ingresados en UCI; 1.796 fallecidos y 3.378 curados.

Castilla y León: 14.380 casos confirmados; 307 ingresados en UCI; 1.372 fallecidos y 4.725 curados.

Cataluña: 37.354 casos confirmados; 2.798 ingresados en UCI; 3.855 fallecidos y 17.297 curados.

Ceuta: 100 casos confirmados; 4 ingresados en UCI; 4 fallecidos y 41 curados.

Comunidad Valenciana: 9.615 casos confirmados; 625 ingresados en UCI; 972 fallecidos y 3.702 curados.

Extremadura: 2.881 casos confirmados; 110 ingresados en UCI; 359 fallecidos y 649 curados.

Galicia: 7.873 casos confirmados; 123 ingresados en UCI; 310 fallecidos y 1.383 curados.

Madrid: 50.694 casos confirmados; 1.206 ingresados en UCI; 6.877 fallecidos y 28.491 curados.

Melilla: 103 casos confirmados; 3 ingresados en UCI; 2 fallecidos y 27 curados.

Murcia: 1.598 casos confirmados; 97 ingresados en UCI; 111 fallecidos y 516 curados.

Navarra: 4.348 casos confirmados; 124 ingresados en UCI; 261 fallecidos y 845 curados.

País Vasco: 11.790 casos confirmados; 478 ingresados en UCI; 956 fallecidos y 5.813 curados.

La Rioja: 3.916 casos confirmados; 75 ingresados en UCI; 257 fallecidos y 1.654 curados.