Isaac Carcelén, Iza, venía completando la mejor temporada de su carrera cuando la crisis del coronavirus se cruzó en todas las actividades a nivel mundial y dio al traste con las competiciones. Como todos, aguarda con paciencia, y también como todos, con esperanza. El encuentro digital que mantuvo este miércoles con el cadismo sirve para conocer un poco más de cerca al portuense.

Un duro día a día. “Me suelo levantar tarde porque, como ya le pasa a más de uno, me cuesta dormir. Llevo a cabo mi rutina de deporte, juego un poco a la play, veo series, leo un poco y salgo con mi perro al jardín”.

El mejor amigo del hombre se ha convertido en el salvavidas del lateral derecho para evitar la soledad más absoluta. “Estoy pasando el confinamiento con mi perro, y estoy deseando que todo pase para irme con él a la playa. Es lo que más deseo hacer cuando todo termine”.

Obviamente, la Liga también ocupa sus pensamientos. “Creo que vamos a terminar jugando y quiero que acabe con el ascenso. La mejor opción de lo que puede pasar es que estemos ascendidos, jugando o sin jugar”.

Satisfecho de su campaña. “He madurado bastante, defensivamente he mejorado y me encuentro cómodo como lateral. De extremo se piden otras cosas, pero me adaptaría a lo que diga el míster”.

El mejor momento y cuando peor lo pasó. “Lo más emocionante fue el segundo gol que le metí al Lugo, cuando empezaron a gritar mi nombre. Y lo pasé mal al defender a Mojica, del Girona, cuando salió en la segunda parte”.

Recuerdos del pasado. “En el Rayo Majadahonda hice una buena temporada el pasado curso, con la mala suerte de descender. Tengo mucho cariño a ese club, me fue muy bien. Una pena a nivel grupal, ojalá pronto regrese al fútbol profesional”.

Sus compañeros. “Todo el grupo es muy bueno, pero hago más vida con Alejo, Álex, Akapo y Luismi. Con Pacha también me llevo magnífico, es un fenómeno, se hace querer”. ¿Y Fali? “Tiene su manera de ser, es un ganador nato, le da al grupo esa competitividad; se toma todo muy en serio”.

Con Cervera, más de lo mismo. “Mantengo una fantástica relación con el míster. Es una persona seria en su trabajo pero fuera del campo es un fenómeno”.

Su futuro de amarillo. “Me gustaría quedarme muchos años, 20 más si puede ser y hace falta”. Y después, regreso al pasado. “Me gustaría dentro de unos años ayudar para que el Safa San Luis vuelva a ser el equipo de fútbol base que era antaño; de ahí salieron casi todos los profesionales de El Puerto. Me entristece que se haya dejado de lado el fútbol de El Puerto, se lo toman como negocio en vez de como crecimiento para los niños”.

Los mejores y sus referencias como futbolistas. “El mejor de la categoría es Álex Fernández, con diferencia. El mejor lateral derecho de siempre, Dani Alves, y ahora mismo, quizás Carvajal. Y el mejor de la historia, su ídolo. “Sin duda, Leo Messi. No es mi posición pero veo al Barça por él”. ¿Y Mágico? “Sé que es un icono del cadismo. Sólo lo he visto por vídeo y hacía cosas a la altura de Maradona en esa época”.