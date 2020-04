Cervera: "Lo que más me preocupa cuando volvamos es la mentalidad"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no oculta que está deseando volver a trabajar, aunque siempre con la pertinente autorización sanitaria. Asume que su equipo tendrá que adaptarse a las circunstancias aunque a su juicio no sean las más lógicas tras el parón originado por la crisis del coronavirus.

-¿Cómo está llevando el obligado periodo cuarentena desde que entró en vigor el estado de alarma?

-Como cualquier ciudadano. Somos todos iguales ante esta situación, hay que acatar unas normas porque se trata de un problema sanitario. Nunca nos ha pasado nada parecido a esto. A veces un poco cansado, se echa en falta la rutina diaria, esas cosas a las que nunca le damos importancia y ahora te das cuenta de lo importante que son.

-Cuando a mediados de marzo se paró todo, ¿pensó que iba a ser tan largo?

-La verdad es que no me lo imaginaba tan largo. Yo estoy solo en Cádiz y mi familia está en Valencia. Al principio pensábamos que no iba a ser mucho tiempo. Mantuvimos una reunión con la plantilla y acordamos que nadie podía salir de la provincia. Después con el paso de los días nos dimos cuenta de que era mucho más grave. Nadie sabía realmente lo que pasaba. Si en el mundo en que vivimos hace poco nos dicen que va a pasar esto, con miles de fallecimientos, nadie se lo hubiese creído. Pero está pasando y es algo muy grave.

-¿Cómo pasa el tiempo en casa?

-Estoy solo, no tengo nadie con quien hablar. Ahora leo más de lo que leía antes, escucho más música, veo algo más la tele, paso tiempo en el ordenador. También cambian los horarios como al acostarse y levantarse… lo que le pasa a mucha gente.

-¿Qué pesa más, la soledad en la que suele vivir el entrenador o la soledad del confinamiento?

-Son soledades distintas, la del confinamiento pesa más porque va con la vida humana. La soledad del entrenador es la de cuando pierdes y no tienes amigos, pero en ese caso puedes salir a pasear. Ahora no se puede salir, peligra de verdad la vida de uno y la de los demás.

-¿Está pendiente de cómo evoluciona la situación para poder volver a la actividad?

-Al principio estaba muy pendiente y comentaba cuándo era posible empezar de nuevo a trabajar, pero he visto que mucha gente habla por interés propio, y en realidad a la hora de la verdad nada se sabe. Por mucho que pueda hablar la gente, tengo claro que es un problema sanitario y por tanto será Sanidad la que decida. Lo demás ya ni lo miro.

-¿Va a cambiar la sociedad después de lo que está pasando?

-Sí que va a cambiar, sobre todo en la forma de relacionarnos. A partir de ahora puede haber reparos a dar abrazos, a ir a cenar con los amigos… habrá gente con más miedo que otra. Y en general habrá hábitos que mejorarán, como la higiene.

-¿Cómo se las apaña el entrenador con los jugadores encerrados en sus casas?

-En mi caso está funcionando todo el cuerpo técnico con un reparto de tareas y un contacto permanente. Controlamos el peso de los jugadores, que estén activos y, también importante, que tengan la cabeza encendida, con el pensamiento de que vamos a volver a competir. Se está haciendo una labor conjunta.

-¿Cómo espera encontrar a los componentes de la plantilla cuando llegue la hora de volver a trabajar?

-Supongo que habrá de todo en un grupo de 25 personas. Algunos estarán mejor en el aspecto físico, otros en el plano anímico, otros tendrán más o menos miedo… Poco a poco intentaremos recobrar la normalidad cuando sea posible entrenar juntos.

-¿Algo que le preocupe de manera especial cuando llegue ese esperado día del regreso?

-Para mí lo principal es que no se vuelva de cero y es muy importante que nos concedan un tiempo para ponernos en forma. Y el tema del peso: que por ejemplo si un jugador pesa 70 kilos que no vuelva con 75.

-¿Qué es más relevante en la vuelta a los entrenamientos, la forma física de los futbolistas o el aspecto mental?

-Hay una cosa que es indiscutible: el que venga mal de peso tendrá que ponerse bien para poder jugar. No queda otra. Me preocupa más la mentalidad después de todo esto, cómo le afecta a cada uno, los miedos que pueda haber… lo demás ellos saben cómo tienen que venir. Tampoco soy un sheriff que está encima de ellos.

-¿Cuánto tiempo de trabajo necesitaría antes de volver a competir en partidos oficiales?

-Lo normal son cuarenta días, como una pretemporada después de un mes de vacaciones. Lo normal ahora sería hacer lo mismo, pero no creo que sea así porque veo que urge mucho jugar cuanto antes. Por lo menos un mínimo de 30 días. Complicado que lo den. Nosotros no somos los que decidimos en esta situación.

-¿Es partidario de reanudar la competición?

-Estamos deseando volver, somos unos privilegiados por el trabajo que tenemos. Leo y escucho por ahí y los que hablan desde su propio interés. Lo mejor es que se juegue la Liga hasta el final con las mismas condiciones que teníamos antes. Y que sea una decisión sanitaria, no deportiva, esto es un problema que afecta a toda la sociedad. Cuando nos incorporemos que lo hagamos como uno más y en las condiciones más parecidas a las que teníamos.

-A día de hoy no hay fecha para volver a jugar. Si al final no se pudiese retomar la Liga, ¿cuál sería la solución?, ¿tendría que ascender el Cádiz?

-El Cádiz es el líder, la clasificación está ahí. Pero en el caso de que no se pueda jugar más no sé cuál debería ser la solución. Nadie me va a convencer de lo que se ha jugado no se ha jugado, pero no digo que el Cádiz tenga que ascender porque soy parte interesada. Tendrían que ponerse de acuerdo y decidir los que no tengan intereses particulares en esta cuestión. No veo otra manera.

-¿Cómo se puede articular la vuelta a la competición si los equipos tienen que viajar un lado a otro?

-La verdad es que no entiendo las cosas que se están diciendo. No sé cómo se va a poder viajar e ir a hoteles si no están abiertos, jugar sin público… Concibo el fútbol de otra manera, tendré que reciclarme llegado el caso.

-El parón afecta a todos los equipos por igual en el tiempo, ¿pero al Cádiz le puede beneficiar o perjudicar?

-Es imposible saberlo y por tanto es mejor no darle muchas vueltas. Este año hemos tenido momentos muy buenos y otros que no lo fueron tanto, pero siempre hemos estado ahí arriba. Sólo cuando volvamos sabremos cómo nos ha venido.

-¿El Zaragoza ha podido ser el más perjudicado? Es el equipo que más puntos lleva en la segunda vuelta.

-Sí es por puntos sí, pero en los últimos partidos le estaba costando mucho. Nunca se sabe.

-Y eso de tener que jugar con los estadios vacíos. Al Cádiz le quedan seis partidos en casa que se disputarían sin la presencia de la afición. ¿Qué opina al respecto?

-Es un sinsentido. Si se hace es por algo, pero jugar sin que la gente pueda ir a ver los partidos... Muchos partidos los gana el público, eso es así. En nuestro caso, a veces vamos a ráfagas y la afición nos lleva en volandas. Se notará muchísimo si jugamos sin nuestra gente. Si hay que jugar sin público seremos los primeros en prepararnos, pero que nadie lo venda como algo lógico. Jugar en cualquier deporte sin espectadores es un sinsentido. Es quitarle la esencia, también si hablamos del fútbol en concreto. Ya no sólo son los 90 minutos de cada partido, también es todo lo que rodea: la gente que queda una hora antes y una hora después para comentar cómo ha ido. Es la esencia de la que hablaba.

-El panorama apunta a jugar un encuentro cada tres días y además en una etapa de calor intenso. ¿Se volvería todo más complicado?

-Todo lo que no sea lo más parecido a lo de antes supone un cambio. Hay cosas que no son lógicas pero quizás no tengamos más remedio que hacerlas. Y lo haremos preparándonos lo mejor posible para afrontar la situación. Habrá que ir viendo las cosas y amoldarse. Y para estas cosas, con un calendario que parece que se va a apretar, está la plantilla que tenemos.

-Se acumulan ya cinco jornadas de retraso. El Cádiz no ha disputado los duelos contra el Rayo Vallecano, Numancia, Alcorcón, Huesca y Tenerife. ¿Cuántos puntos tendría que llevar su equipo a estar alturas de la temporada?

-No tengo ni idea de cuántos sumaríamos ahora. Tengo mucha edad para hacer cálculos. Entiendo que puede ser bonito hablar de esas cosas, pero no es algo que sea real y por lo tanto no entro en ese asunto.

-El parón de la Liga supone un golpe económico para los clubes. ¿Comprende el recorte salarial que se va a aplicar a la plantilla y al cuerpo técnico del Cádiz?

-Es una propuesta del presidente, que ha hablado con la plantilla y hay que estar con la mayoría. El club nos pide ayuda y es algo que se asume.