El Cádiz CF no se mueve en la clasificación

El Cádiz CF disputó el sábado 14 de febrero su partido de la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion y tras empatar (1-1) frente al Burgos en el Estadio Municipal de El Plantío estaba a la espera de los resultados que se diesen en otros campos para conocer su situación en la clasificación tanto en la posición como en la distancias con la zona noble y la de descenso.

El conjunto amarillo, con la equis que obtuvo en territorio castellano-leonés, llegó a los 35 puntos y superó al Ceuta, que perdió (2-0) en el feudo del Huesca, aunque fue rebasado por Eibar, que dio la campanada y se impuso (2-1) en Ipurúa al Racing de Santander, líder del campeonato. El Cádiz CF estuvo cerca de ser adelantado también por el Albacete Balompié, que llegó a ir ganando pero terminó igualando (1-1) en el Carlos Belmonte ante el Sporting de Gijón.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano frenó la racha de derrotas (arrastraba cuatro consecutivas al inicio de la segunda vuelta) pero se queda donde estaba, es decir, no se mueve del undécimo peldaño que ocupaba el fin de semana anterior (tras el revés frente al Almería).

El Cádiz CF alcanza se mantiene en el escalón más bajo en la tabla durante la presente temporada 2025-26. Se mantiene en tierra de nadie y no consigue dar un paso adelante. Está a media docena de puntos de la sexta posición que da acceso a la fase de ascenso, en la que reside la Unión Deportiva Las Palmas con 41, y dispone de una ventaja de siete sobre la zona de descenso que abre el Real Valladolid con 28.

Son numerosos los adversarios que van delante de los amarillos justo debajo de las plazas de 'play-off'. El Córdoba habita el séptimo lugar con 41 puntos; el Burgos en el octavo con 40, los mismos puntos que acredita el Sporting de Gijón en el noveno; el Eibar salta al décimo con 35, la misma que cuenta que presenta el Cádiz CF en el undécimo. Justo detrás están el Ceuta 12º con 35 y el Albacete13º con 34.