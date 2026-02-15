La segunda peor racha del Cádiz CF en la categoría de plata

El Cádiz CF, con un punto de 15 posibles, igualó el sábado 14 de febrero su segunda peor racha en la categoría de plata desde hace 32 años, cuando en la temporada 1993-94 perdió siete partidos seguidos y no pudo sumar en ese periodo. Aquella campaña, el cuadro gaditano acabó descendiendo a la entonces conocida como Segunda División B.

El conjunto que entrena Gaizka Garitano volvió a puntuar con su empate en El Plantío frente al Burgos (1-1) pero sigue sin ganar desde la jornada 22, después de haber unido cuatro derrotas seguidas ante el Albacete (1-0), Granada (1-2), Huesca (1-0) y Almería (1-2) justo en el arranque de la segunda vuelta del campeonato.

La temporada pasada, los gaditanos sumaron un solo punto desde la séptima jornada a la undécima, con derrotas frente al Eldense (1-2), Huesca (3-1), Racing de Santander (0-1) y Éibar (1-0), además de obtener un empate contra el Málaga (2-2).

En la campaña 2007-08, esa racha de un punto en cinco partidos en Segunda División la padeció dos veces el Cádiz CF, primero a partir de la quinta jornada y más tarde, desde la 35 a la 39.

El primer ciclo comprendió derrotas contra el Córdoba (0-1), Castellón (2-0), Éibar (1-2), Ejido (1-0) y una igualada con Las Palmas (0-0); después, los gaditanos perdieron contra el Sporting de Gijón (0-1), Ferrol (2-1), Celta (5-2) y Nastic de Tarragona (0-2) y sumaron el único punto de este ciclo en un empate ante la Real Sociedad (2-2).

En la temporada 1993-94, el Cádiz CF sufrió una dinámica aún peor con siete derrotas seguidas, desde la novena jornada a la decimoquinta, frente al Real Murcia (0-1), Castellón (4-0), Éibar (2-1), Leganés (1-2), Real Madrid B (2-1), Betis (0-2) y Real Burgos (2-1).