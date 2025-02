El Cádiz CF sabe el valor enorme de la jornada si es capaz de ganar en Santander

El Cádiz CF afronta la 27ª jornada de Liga con sus particulares cuentas para soñar con algo diferente a la permanencia que sigue encarrilando desde la llegada de Gaizka Garitano. El equipo tiene en Santander algo más que tres puntos porque el rival es el líder y porque se disputan esta jornada una serie de partidos que pueden engrandecer ese sueño de meter la cabeza en la parte alta de la clasificación.

La cita en El Sardinero tiene una importancia enorme aunque queden 48 puntos en juego. El choque en suelo cántabro es una de las últimas posibilidades de seguir creyendo que es posible otro final que estar en la jornada 42ª en tierra de nadie. Pero todo ese cúmulo de sueños muy lejanos ahora mismo, pasa por abandonar Santander con el premio completo en el bolsillo.

Salir airoso de este encuentro en el estadio del líder es fundamental para mantener vivo ese hilo de mirar a la zona de play-off. Pero, además, al Cádiz CF no le queda más remedio que estar pendiente de otros encuentros. Y es precisamente esta jornada cuando se dan dos partidos a tener en cuenta. Por un lado, el domingo se disputa el Huesca-Granada; 46 puntos para los aragoneses y 41 para los andaluces. Y el lunes se cierra la jornada con el Almería (44 puntos)-Elche (46). La historia es decantarse por los marcadores que más interesan siempre que el equipo de Gaizka Garitano gane al Racing de Santander.

No es cuestión sólo de hacer cuentas y sí de mirar el vaso medio lleno, si bien lo primero y lo que no puede fallar es un triunfo en Santander. Tan mal lo hizo el Cádiz CF en la primera vuelta, que ahora el margen a no fallar es escasísimo, y por eso tiene que dar un golpe en la mesa en el feudo del líder si quiere agotar todas las vías posibles. La cara fea de la jornada sería perder y que el Eldense sumara los tres puntos -como primer equipo en puesto de descenso-, por lo que los amarillos estarían seis por encima del peligro de las últimas cuatro posiciones.

Garitano no se cansa de recordar que hace muy poco el Cádiz CF estaba en descenso a Primera Federación, con una muy elevada cifra de goles encajados y con unas sensaciones en el juego que hacían pensar en el peor desenlace esta temporada. Esa tendencia ha cambiado de manera clara, pues ocho partidos lleva el preparador vasco en el banquillo y el equipo no conoce la derrota. Es cierto que el examen de este sábado es para temblar por los números del rival en el cómputo global, aunque a los cadistas les quedan muchos partidos al límite... para soñar.