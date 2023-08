El Cádiz CF empieza a regalar puntos: se repite el error de la pasada temporada

El encuentro entre el Cádiz CF y el Almería disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado 26 de agosto (tercera jornada del campeonato) deparó un desenlace insospechado. El comentario general de muchos aficionados, tras el pitido final, era algo así como 'menudo partido ha dejado escapar el Cádiz CF'. No les faltaba razón. Pocos podía imaginar el giro de última hora que dio el duelo andaluz entre aspirantes a esquivar el descenso a la categoría de plata.

El conjunto amarillo ganaba 1-0 con un futbolista más sobre el tapete durante toda la segunda parte tras la expulsión de Edgar en el minuto 49. Todo estaba bajo control en el juego pero no en el marcador hasta que ¡zas!, en el 94 se llevó una bofetada de las causan un dolor duradero. Y no fue porque no estuviese avisado. No es la primera vez que le ocurre en tiempos no lejanos. El tanto postrero del visitante Kaiky, facilitado una sobredosis de pasividad defensiva, chafó las ilusiones del cuadro local y toda su fiel hinchada que quedó silenciada en la grada. Del 1-0 al 1-1 para desencanto general.

El Cádiz CF repite el erro de la pasada temporada 2022-23, cuando se le escaparon unos cuantos puntos en el tiempo de prolongación con la victoria ya en el bolsillo: ante el Girona, el Getafe y el propio Almería. Para colmo, rivales directos en la lucha por la permanencia, como ahora en la primera decepción del nuevo curso.

El equipo hizo todo lo que debía pero pecó de falta de oficio en su segunda cita en casa de la campaña 2023-24. Aprovechó su momento con un hombre más y marcó un gol (obra de Luis Hernández) con el que quizás creyó que era suficiente. Craso error. La realidad se impuso con toda su crudeza y, además, con los amarillos tumbados en la lona, Conan Ledesma evitó una dramática derrota en la última acción del choque.

Los de Sergio González ni supieron matar el partido con un segundo tanto que hubiese sido definitivo ni tampoco fueron capaces de conservar la pequeña ventaja en el marcador. Ni una cosa ni otra en un escenario idílico y al final un empate que tuvo un indiscutible sabor a derrota. Además, los cambios realizados con el 1-0 no tuvieron el efecto deseado.

Los dos puntos que volaron en los últimos instantes abren el catálogo de los que luego pueden ser recordados unos meses más adelante si el equipo anda corto de facturación. El cuadro gaditano recibió toda una lección de un adversario que nunca dejó de creer en inferioridad numérica. El resultado inesperado pudo ser el anticipo del sufrimiento que le espera al Cádiz CF en su nueva carrera hacia la salvación salvo que dé un salto en su cuarta campaña consecutiva en Primera División.