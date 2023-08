Sergio González: "No nos podemos despistar ni unos segundos"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, confesó haberse quedado con mal sabor de boca después de rozar el segundo triunfo del curso en el Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, y terminar cediendo un empate ante el Almería, un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera División.

Crítico. "Creo que es exagerado decir que al final incluso hemos podido perder, porque también tenemos portero, que está para parar. Nos vamos con mal sabor de boca porque teníamos el partido donde queríamos. Los últimos 10 minutos en vez de ir a por el partido hemos permitido transiciones y al final en una jugada a balón parado, 50 segundos de desconexión, hemos despejado y en la segunda acción todos se han quedado parados y un gran remate ha supuesto el empate. Si lo miras antes del partido, quieres ganar, pero al final hay que mirar que tenemos un punto más. Hay que levantarse, hay que seguir".

Análisis. "En la primera parte hemos tenido ocasiones de Roger, pero luego, en la segunda, estábamos como pollo sin cabeza. Con el 1-0 no sabíamos si ir para delante o para atrás. No estaba pasando nada y en una mala acción, nos quedamos quietos, ellos están atentos... Esto es fútbol y no te puedes despistar. Esto debe servir como aprendizaje".

Equivocación. "Más que haber faltado valentía para ir por el 2-0, creo que no hemos interpretado bien el partido al final. Había que tener el balón y el plan de los últimos minutos no ha sido bueno. Hemos permitido las transiciones, aunque no nos han hecho daño ahí sino en el balón parado".

Posible penalti sobre Kone. "He visto la imagen en el vídeo y observo contacto pero creo que no es suficiente para pitar penalti".

La expulsión de Fede. "Es una acción desafortunada. Toca balón, le da una plancha en la espinilla y si paras la imagen… La falta viene precedida de que toca balón, pero el árbitro, el VAR, lo ha señalado y poco se puede decir".