El Burgos, el primer rival en anticipar la dura realidad del Cádiz CF

El Cádiz CF realizó el martes 10 de febrero el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) con la mente puesta en el partido contra el Burgos que se disputa en el Estadio Municipal de El Plantío el próximo sábado 14 (16:15 horas). La semana está condicionada por la reciente derrota (1-2) ante el Almería en el Nuevo Mirandilla pero también por la oportunidad de poner freno de una vez a la dinámica negativa que eleva a cuatro los varapalos consecutivos en el inicio de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion.

Cuerpo técnico y jugadores ya trabajan a destajo con la firme intención de buscar una victoria más que necesaria en un momento delicado. El entrenador, Gaizka Garitano, recupera a Jorge Moreno tras cumplir sanción (fue expulsado en el duelo frente al Huesca) pero pierde a Brian Ocampo por castigo federativo después de ver el pasado domingo la quinta cartulina de la temporada 2025-26. Las otras bajas seguras son las ya conocidas de los lesionados Bojan Kovacevic, Iuri Tabatadze y Suso.

El Cádiz CF se enfrenta al rival ante el que sufrió la primera de las cinco derrotas que acumula en casa en la presente campaña. Aquel decepcionante desenlace fue dañino por múltiples razones. No sólo fue su primer varapalo delante de su afición. Aquel revés en el décimo capítulo sacó de cuajo al cuadro gaditano del liderato al que se había aupado la jornada anterior. Sólo estuvo una semana al frente de la tabla en un paso meteórico que apena disfrutó.

Aquella derrota por 1-3 ante el Burgos supuso también la primera vez de algo que no deja en muy buen lugar a los amarillos. Fue la primera vez que, tras inaugurar el marcador, sufrió una remontada que también lograron la Cultural Leonesa y el Racing de Santander en el santuario cadista.

Y algo más. Aquel envite perdido contra la escuadra busgalesa fue el prólogo de un periodo de escasa producción que se alargó hasta la media docena de partidos sin gana con sólo tres puntos de 18.

Después de una reacción que abrió una etapa positiva, el Cádiz CF vuelve a las andadas y de nuevo se cita con el equipo castellano-leonés inmerso en un océano de dudas. En aquel duelo frente al Burgos empezaron los problemas y con el Burgos tiene la ocasión de empezar a remontar el vuelo...o de hundirse un poco más si regresa de vacío. El triunfo no permite más demoras.