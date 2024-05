Una baja que se repite en el Cádiz CF para el partido contra el Getafe

El Cádiz CF realizó el jueves 9 de mayo el cuarto entrenamiento de la semana con la mente puesta en el importante encuentro ante el Getafe de la 35ª jornada de Liga que se disputa el domingo 12 en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir las dos de la tarde).

La sesión desarrollada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) arrancó con el habitual calentamiento dinámico de los jugadores, que después llevaron a cabo diversas tareas con balón y también ejercicios de carrera con el principal objetivo de controlar la carga física de cara a la cita con el cuadro madrileño.

Mauricio Pellegrino dirige los entrenamiento de la plantilla mientras le da vueltas a la alineación que desplegará en un partido de enorme trascendencia en el que el Cádiz CF no tiene el más mínimo margen de error. Está obligado a ganar en su feudo si quiere mantener alguna esperanza de conseguir la permanencia en Primera División.

El técnico ya sabe que no puede contar con futbolistas que se han caído en las últimas semanas, como Rominigue Kouamé y Jorge Meré. El centrocampista se rompió el tendón de un aductor en la primera parte del envite ante el Granada disputado el pasado 29 de marzo y no estará disponible hasta la próxima temporada.

El defensa sufrió una rotura del ligamento cruzado en una rodilla en un entrenamiento a finales del pasado mes de abril. La lesión le aboca a pasar por el quirófano y encara un extenso periodo de ausencia hasta su vuelta a la actividad.

El estado físico de Ousou

A esas bajas de larga duración se une la puntual de Aiham Ousou. El zaguero se hizo un esguince de tobillo en la primera mitad del duelo ante el Mallorca el pasado 28 de abril y no estuvo en condiciones óptimas para entrar en la convocatoria para la reciente visita al Real Madrid.

El internacional sirio no está pudiendo trabajar con normalidad esta semana debido a esa lesión que no termina de dejar atrás. No se ejercita con el grupo y todo hace indicar que no llega a tiempo al choque contra el Getafe salvo que se una a sus compañeros en las sesiones del viernes y el sábado. Si no está apto, la lógica indica que el centro de la defensa estará formado por Fali y Víctor Chust dado que Momo Mbaye aún no ha tenido minutos desde la llegada al banquillo de Pellegrino.