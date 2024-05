La Asociación de la Prensa critica al Cádiz CF y recomienda qué hacer si no se admiten preguntas

La rueda de prensa convocada por el Cádiz CF para que hablasen los capitanes el miércoles 8 de mayo se convirtió en un monólogo de los protagonistas que leyeron una carta y no admitieron preguntas.

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) se ha manifestado al respecto a través de las redes sociales tras recibir quejas sobre lo acontecido en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.

La postura de la APC es la siguiente:

El Cádiz C.F. convocó a los medios de comunicación a una comparecencia de los capitanes del equipo.Pocos minutos antes de empezar, el club comunicó a los medios presentes que la comparecencia sería sin preguntas, cuando aún no estaban presentes todos, y los periodistas han invertido tiempo y necesitan traerse una información con la que cuentan para sus informativos.

Queremos dejar patente nuestro malestar por este episodio. Una rueda de prensa tiene que admitir SIEMPRE preguntas.

El tiempo de periodistas y gráficos es tan valioso como el de cualquier otro profesional y si no vamos a poder realizar preguntas preferimos que no se nos convoque a nada. Los mensajes institucionales que tenga que dar la entidad amarilla que lo hagan por sus cauces oficiales, pero que si nos llaman es para que preguntemos. Si la intención es la de no admitir preguntas, que se nos advierta en la convocatoria para que podamos decidir si vamos o no.

Desde la Asociación de la Prensa de Cádiz invitamos a los medios a que si esta situación vuelve a suceder abandonen la convocatoria y no le den cobertura. En esta misma reflexión pedimos a los directores de los medios a que no penalicen a sus redactores por tomar esta actitud que lo único que hace es dignificar el periodismo.