Curiosidades de la Feria de San José del Valle: razones por las que es diferente

Hay ferias que guardan anécdotas y curiosidades que difícilmente se pueden olvidar. Algunas pasan de generación en generación, como si de tradiciones se tratase. Esto es lo que sucede con la Feria de San José del Valle, en la que muchos vecinos de este pueblo de Cádiz aún recuerdan el día en el que “un fuerte tornado registrado en la noche del jueves obligó a desalojar el recinto ferial de San José del Valle”. Un suceso que sucedió el año 2009, entre las 22:30 y 23:00 horas, y en el que no hubo que lamentar daños personales; a pesar de que en ese momento se encontraban entre 2.000 y 3.000 personas.

Muchos no olvidan aquel momento en el que la feria quedó arrasada por los fuertes vientos. De hecho, gracias a que se desalojaron a las personas que estaban disfrutando por aquel entonces de la feria, no hubo que lamentar daños personales. Árboles arrancados, mobiliario urbano desprendido y casetas destrozadas, fueron algunos de los desperfectos que dejó el tornado a su paso por esta localidad. A pesar de este suceso, todos trabajaron “a marchas forzadas”, según indicaron fuentes municipales, para poder disfrutar de la fiesta local en tiempo récord. Y así fue como gracias a la colaboración ciudadana, caseteros y Ayuntamiento no se suspendió la Feria de San José del Valle 2009.

Feria de San José del Valle 2024

Esta es una de las curiosidades de esta feria, que tendrá lugar este año del 29 de mayo al domingo 2 de junio. En ella se suceden concursos, actuaciones y conciertos para que el público pueda disfrutar del mejor ambiente. Una cita en la que este año los amantes del mundo taurino tendrán la oportunidad de disfrutar el último día de feria del Gran Festival Taurino Mixto que contará con Jesulín de Ubrique y El Fandi, entre otras figuras del toreo, con entrada previa.