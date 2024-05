Dudas sobre el once y el dibujo que elegirá el técnico para el próximo partido del Cádiz CF

El crédito de Mauricio Pellegrino se agota a la misma velocidad que el del Cádiz CF. El entrenador ha sido hasta hace dos semanas un nombre que no ha estado especialmente señalado, si bien las apuestas de los últimos partidos han abierto una herida entre la rabia y el desconcierto. Ahora mismo el cadismo se pregunta qué hará su entrenador el próximo domingo, cuando se juega todo para seguir con vida.

No cabe duda que lo sucedido contra el Mallorca dejó a muchos seguidores con el paso cambiado. Aquella apuesta de una defensa de cinco para defender teniendo enfrente al enemigo que en aquel momento era más necesario 'morder' en el cuello, abrió un debate, muy lógico, en cuanto a si el entrenador del Cádiz CF estaba acertando con el planteamiento.

Ousou, Fali y Víctor Chust, con Iza y Lucas Pires en las bandas, presentaron un dibujo que no dio resultado, ni en el césped ni en el marcador, porque el equipo no pasó del empate. También en ese encuentro contra el Mallorca resultó llamativo el cambio para retirar a Juanmi (minuto 65) y dar entrada a Maxi Gómez. De hecho fue una sustitución que, en directo, no cayó bien en la grada.

Ahora llega otro encuentro de cuchillo entre los dientes para el Cádiz CF, si bien queda por comprobar cuál es la apuesta de Pellegrino en esta ocasión. No por tener más atacantes en el once se va a ganar -Cervera es un experto en esta teoría-, pero es una evidencia que un equipo que necesita ganar para no morir, deportivamente hablando, debe exponer algo diferente en cuanto mayor ambición de querer ir a por el partido.

Ahora más que nunca la alineación del preparador argentino va a ser examinada con lupa y es probable que la gente muestra su malestar con lo que vea repartiendo ese enfado entre el palco de autoridades y el banquillo local del estadio Nuevo Mirandilla.

Los dibujos lo hacen buenos los jugadores, si bien es obvio que hay que saber si en la plantilla hay buenos jugadores para esos dibujos. Ya se sabe, de la teoría a la práctica hay un mundo. Mucho menos que un mundo le queda al Cádiz CF de seguir respirando como equipo de Primera. La dura realidad.