Ben Harburg, accionista americano del Cádiz CF: "Hemos fallado en nuestra responsabilidad"

Cuatro temporadas seguidas duró el Cádiz CF en Primera División tras el último ascenso que logró en julio de 2020. El equipo tropieza con la dura realidad del descenso a Segunda División después de una horrible campaña 2023-24.

La caída a la categoría de plata supone un varapalo para el conjunto amarillo. Los plantilla ha pedido perdón a través de sus capitanes y el presidente, Manuel Vizcaíno, ha hecho autocrítica. "Está claro que hemos hecho las cosas mal", dijo minutos después de la certificación matemática del descenso.

Ben Harburg, accionista minoritario del Cádiz CF (posee en torno a un 6,5%), también se ha pronunciado una vez que el club baja al segundo escalón del fútbol español.

El accionista estadounidense no elude la autocrítica y plantea la necesidad de hacer cambios. Así se expresó a través de su cuenta de X (antes twitter) con un mensaje dirigido a la hinchada cadista: "Este no es un club ni una afición de Segunda. Os merecéis mucho más. Hemos fallado en nuestra responsabilidad. El enfoque no era sostenible. No pudimos seguir luchando por la supervivencia en los últimos partidos de la temporada. Ahora debemos restablecer y reestructurar. En este momento no merecemos vuestro apoyo, pero pretendemos recuperarlo algún día. Gracias por todo vuestro increíble apoyo este año".

El pasado mes de febrero, Harburg explicaba su aportación en el Cádiz CF: Trato de traer la globalización y calidad en nuestras redes sociales, estamos haciendo mucho trabajo en la estructura, inspirados en los deportes de Estados Unidos, con las previas de los partidos, los diseños, conocimiento de los vestidores, el ambiente del estadio, intentamos estos pequeños detalles. El deporte es secundario cuando buscas entretenimiento y me encanta la pureza del fútbol".

Advertía de algo que para mantenerse en la rentabilidad se debía sostener al equipo lejos de los puestos de descenso. Su objetivo era ser top 7 para aspirar a calificar a alguno de los torneos continentales. "Cuando te conviertes en empresario del fútbol europeo es definitivamente más doloroso de lo que esperabas. Primero, piensas que todo será diversión y que serás aplaudido por todos los aficionados, pero hay veces que ni siquiera quieres salir de casa porque el equipo juega mal y los fans te culpan. Por otro lado, esto es altamente adictivo porque son sensaciones increíbles. Tomas decisiones duras para los aficionados que no los hacen felices, esto es como criar un niño. Probablemente me gustaría comprar más propiedad del Cádiz y considerar algún día otro club en otra liga", reconoce Ben Harburg.