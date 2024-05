Armada: El 'Juan Sebastián de Elcano' remonta el río Misisipi

El XCVI crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano sigue llenando de experiencias inolvidables a la dotación y los guardiamarinas que se forman en este viaje. El buque escuela de la Armada se encuentra ya en Nueva Orleans, una histórica ciudad de Estados Unidos a la que llegó este fin de semana y donde permanecerá hasta este miércoles, 22 de mayo.

Para atracar en su puerto, antes el Elcano ha navegado por otro río mítico, como es el Misisipi. Desde el buque escuela, han compartido unas curiosas imágenes remontando este río y tomado desde lo alto de uno de los palos del bergantín goleta.

Según señalan desde la cuenta de X del Consulado de España de Houston, el buque abrirá sus puertas para visitas este lunes y martes, 20 y 21 de mayo, en horario de 11-13 y de 15-18 horas.

