Siete ausencias en los gerundenses para Cádiz

El rival del Cádiz CF este viernes en el Nuevo Mirandilla (21:00 horas) tendrá que afrontar la cita con un buen número de ausencias que, de alguna manera, debilita el proyecto de Míchel. Son siete las bajas del preparador madrileño.

Y es que el entrenador del Girona sabe que no podrá contar con Valery ni Yangel Herrera, que se caen a última hora de la convocatoria. "Valery ya jugó el último partido con una pequeña lesión y es probable que no esté durante las dos próximas semanas. Lo de Yangel me preocupa porque es un jugador muy importante y su mejor versión hace mejor al equipo. Hace dos semanas estaba bien y, de nuevo, recae en la misma lesión. Nuestra idea es recuperarle lo más rápido posible para que nos dé su mejor versión cuanto antes".

Míchel continuaba con la larga lista de bajasr contra el Cádiz CF. "David López y Reinier ya estrenan con el equipo pero creemos que para Cádiz es algo precipitado, así que estarán la semana que viene para ayudarnos", añadiendo que "Ibra Kebé y Yan Couto aún no están, aunque la recuperación de Yan es buena". "Stuani, por tarjetas, tampoco estará", añadió.

Con la baja de Stuani, aparece Dawda, delantero centro del filial. "Dawda vendrá con nosotros, aunque Viktor y Riquelme pueden asumir el papel de delantero. Es algo que no he entrenado porque Dawda es el jugador que más puede jugar en el sitio de Taty y si él tiene algún problema, estará preparado para jugar", concluyó.