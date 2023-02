Míchel habla de las virtudes del Cádiz CF

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, sabe lo que les aguarda frente al Cádiz CF, aunque lo hace desde el prisma de optimismo de su equipo, que pretende mirar un poco más arriba para alejarse todo lo posible de la zona de descenso.

En la rueda de prensa previa, el técnico del conjunto catalán advirtió de lo puede pasar en el Nuevo Mirandilla. "El Cádiz no pierde en casa desde el 10 de septiembre frente al Barcelona. Es un partido muy complicado. Su entrenador tiene las ideas muy claras y saben qué hacer. Es un equipo que no necesita la pelota para hacer ocasiones de gol, vertical y rápido arriba. Su profundidad les hace llegar a gol con pocos pases y me preocupa mucho este partido porque necesitamos ganar para estar en una zona más cómoda".

Todo ello sin olvidar las incorporaciones invernales del Cádiz CF, a las que Míchel hizo referencia. "Se han reforzado muy bien pero siempre he dicho que mi preocupación es mi equipo. Iremos a ganar porque siempre salimos del mismo modo y esa es nuestra intención. Detrás no se complican, juegan directamente arriba con segundas jugadas y tienen jugadores muy buenos, tanto por fuera como arriba. Tendremos que hacer un buen partido en defensa y ser capaces de generar ocasiones cuando tengamos el balón. No podemos perder la pelota en zonas en las que nos puedan generar contraataques", insistió.

A por otra victoria tras la obtenida sobre el Valencia. "Es muy importante. Son tres puntos y, si ganamos, también estaríamos por delante en el gol average. Daríamos un salto de calidad en la clasificación importante y empezar con seis puntos de seis en la primera vuelta sería muy importante", indicó.

La distancia con el descenso. "Tenemos siete puntos de diferencia con Europa. Siempre hay que mirar hacia arriba, pero yendo partido a partido. Nuestra versión es muy buena y no estoy preocupado por la diferencia con otros equipos porque solo pienso en lo nuestro. Estoy seguro de que haremos una segunda vuelta y eso me da tranquilidad".