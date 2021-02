El atasco mental que sufre el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se refirió al estado de su equipo durante la rueda de prensa telemática que ofreció el viernes 19 de febrero antes del encuentro contra el Barcelona que el domingo se disputa en el Camp Nou (24ª jornada de Liga).

El conjunto amarillo no sólo acumula cuatro derrotas consecutivas sino que además recibe muchos goles: 15 desde el inicio de una segunda vuelta en la que aún no ha logrado un punto.

Preguntado en el técnico si la plantilla ha dejado de creer en el modo de juego, fue claro en su respuesta: "No lo he pensado", dijo antes de explicar que "no tengo noticias de ello, con los jugadores que hemos hablado no han dicho que haya cambiar".

Y es que, a juicio de Cervera, "nuestro problema es precisamente cambiar, cuando nos meten un gol cambiamos y nos venimos abajo".

En el caso de que la plantilla dejase de creer en la manera de jugar "sí tendríamos un problema porque puedo cambiar alguna cosa pero los equipos que entrene van a ser muy parecidos", señaló el entrenador. "El equipo va a segur jugando así porque cuando hacemos otras cosas nos equivocamos más".

Cervera no ocultó que el partido contra el Athletic fue un desastre. "El equipo parecía cansado pero para mí no lo estaba, fue poco solidario y estaba muy abierto. Nos pasó lo que no nos ha pasado nunca. Tenemos que mejorar, no depende del físico".

Fue entonces cuando el entrenador se refirió a los problemas de cabeza del equipo. "Llevamos 24 puntos pero eso no nos va a salvar. El cansancio es más de aquí (afirmó mientras se señalaba la cabeza".

"Cuando es una cosa mental lo que puedes hacer es ayudar, hablar los justo y que cada uno se dé cuenta, yo el primero, en lo que se está fallando", argumentó Cervera antes de reconocer como normal que esté triste y preocupado después de cuatro derrotas seguidas. Eso sí, dejó claro que "tengo confianza en que esto lo vamos a sacar", en alusión a la permanencia.

Recordó esos últimos cuatro partidos: "El día del Sevilla el primer balón que tiran es gol, también ante la Real Sociedad. El equipo está bien y se deshace tras el gol. Ante el Atlético de Madrid hicimos un gran partido y el que te hace daño es el encuentro del otro día (contra el Athletic de Bilbao)".