El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 19 de febrero la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona de la 24ª jornada de Liga que se disputa en el Camp Nou el domingo 21 de febrero.

El técnico reconoció que la semana empezó con desánimo tras la derrota ante el Athletic de Bilbao. "Primeros días tristes, de hablar mucho e intentar sacar conclusiones, tratar de dejar las cosas malas atrás y resaltar lo bueno. Esperemos que no nos pase lo de hasta ahora".

Cervera aseguró que nunca había vivido una situación igual a la sufrida ante el conjunto bilbaíno, con tres tantos en contra antes de la primera media hora.

El entrenador tiene muy claro lo que debe hacer el equipo, que no es otra cosa que "intentar competir bien, que no te marquen pronto". El problema es que "se compite bien hasta que recibes el primer gol, entonces se te hace mundo, intentamos cambiar de forma de jugar y el equipo es irreconocible".

"Intentar defender bien y tener opciones en ataque" son las dos premisas de Cervera. Y, por supuesto, que "el partido no esté terminado en el minuto 40 o 50 como sucede últimamente".

El preparador cadista recupera para el duelo ante el Barcelona a José Mari, Jens Jonsson y Álex Fernández. Aunque están disponibles, apuntó que "no al mismo nivel de los demás" al tener menor ritmo físico.

Sobre el Barcelona, Cervera explicó que "estamos viendo un fútbol en el que hay ciertos niveles. El Sevilla nos coge y parece que no somos un rival que le pueda inquietar y va a Europa y pierde; lo mismo le pasa al Barcelona, que le mete cinco al Alavés y después recibe cuatro del PSG".

El cuadro azulgrana "viene de una derrota dura pero se enfrenta al Cádiz CF, un equipo que lo está pasando mal y le cuesta. Estará mal el Barcelona pero para nuestro nivel será un partido que pensarán que pueden ganar de manera fácil. Contra nosotros estará bien y contra otros no estará el nivel que desean".

La visita a todo un Barcelona es una misión hato complicada, pero Cervera no renuncia a nada. "Tenemos que intentar sacar algo allí. Hemos tenido un calendario cruel. Sabemos que es difícil pero no imposible, se puede hacer un buen partido, competir y sacar algo".

El técnico no ocultó que "hay jugadores que no están bien pero no hay recambio. Tenemos que recuperar a la gente para que el equipo sea sólido, eso no nos asegura que vayamos a ganar pero sí tener más opciones".

Cervera expuso que "tenemos una forma de llegar en ataque no porque sea la única sino porque otras nos complican más la vida. No somos de recibir de espaldas o por dentro, somos más de velocidad".

"Si no defendemos bien todas las pelotas saldrán del portero y así será imposible. Defender bien es provocar el error del contrario, ganar las disputas de balón… La mejoría del equipo no depende de cómo ataque sino de cómo defienda", añadió el inquilino del banquillo del Cádiz CF.