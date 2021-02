José Mari: "Todos debemos hacer autocrítica"

A José Mari se le espera en el Camp Nou como una de las grandes novedades del Cádiz CF ante uno de los poderosos del fútbol español aunque esté en horas bajas. El roteño ha ido entrando en convocatorias pero le falta el paso de volver a sentir el balompié desde el césped. El jugador ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

En primer lugar José Mari ha repasado los sentimientos mientras se ha visto a estar al margen por una lesión muscular. "Cuando uno está fuera y no puede ayudar al equipo como está acostumbrado lo pasa mal. Es impotencia porque uno lo que quiere es jugar", agregando que ese papel que le ha tocado vivir ha coincidido con los peores momentos del Cádiz CF. "Es una racha que podía pasar. Nos hemos enfrentado a equipos con un nivel excepcional. Lo que queda es volver a nuestro camino, volver a juntarnos, retomar nuestras armas y volver a competir. Yo personalmente quiero volver a la dinámica y ayudar al equipo en lo que pueda", ha indicado.

No esconde la realidad y analiza todo buscando los errores del equipo. "Todos debemos hacer autocrítica, mirarnos hacia dentro. Tenemos que volver a nuestro camino, a nuestra seña de identidad. Debemos ser fuertes, ser compactos y tenemos que apretar todos, yo el primero. Así irá todo como antes", ha recalcado como mandamientos del equipo.

El centrocampista ha sufrido en el Cádiz CF lesiones más graves que la actual, pero en esta ocasión mentalmente le ha costado y no han sido buenos momentos. "He pasado unos momentos muy complicados emocionalmente hablando. Encadenar dos lesiones seguidas nunca me había pasado. Además, dos lesiones distintas, una de rodilla y otra de cuádriceps. Me sentía muy bien y me cortaron la progresión de raíz. En esos momentos hay que juntarse con la familia y apretar los dientes, me he levantado de cosas peores y me volveré a levantar. No voy a dejar de luchar nunca".

Mira al futuro con optimismo porque ya se vuelve a sentir futbolista. "Yo estoy a disposición del míster. Llevo tres meses sin competir, vengo de dos lesiones. El míster es el encargado de ir viendo lo que hacer conmigo. Entreno con el equipo, cada vez estoy con más seguridad, me encuentro más cómodo y poco a poco van desapareciendo los fantasmas. El otro día fui convocado, estoy disponible para lo que haga falta. Cuando una lesión te viene sin avisar te afecta emocionalmente. Hay que seguir. Estamos trabajando para volver a la dinámica del equipo. Tenemos que sumar entre todos".

Las sensaciones de José Mari, en cuanto a lo colectivo, son favorables tal y como expone en la rueda de prensa. "Soy optimista. Creo que vamos a volver a nuestro camino. Alguien me dijo una vez que todo vuelve a su sitio con trabajo y en ello estamos. Debemos tener obsesión por ser fuertes atrás, ser un equipo compacto y correr a la contra para hacer daño. Volver a los orígenes siempre nos ha venido bien, nos ha sacado de momentos difíciles y esto no va a ser menos. Hay que volver a lo que fuimos".

Y como no puede ser de otra manera, mira al FC Barcelona, el rival del Cádiz CF el domingo (14:00 horas). "El objetivo es dejar la portería a cero, pero como en cualquier otro partido. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. No damos por perdido el partido por muy difícil que sea. Vamos a ir con nuestras armas, ser un equipo compacto e intentar que esas sensaciones se vayan revirtiendo. El partido contra el Barça es difícil, pero nos puede servir de mucho. Vivimos de nuestras sensaciones, de sentirnos cerca de puntuar y es lo que tenemos que retomar", ha concluido el roteño.