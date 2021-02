El lateral izquierdo del Cádiz CF Luis Alfonso 'Pacha' Espino analiza en una entrevista exclusiva a los medios oficiales del club diferentes aspectos de la actualidad cadista, tanto en lo personal como en lo colectivo.

El equipo: "Estamos en un pequeño bache, pero el equipo ha competido muy bien ante todos los equipos. Hemos dado la cara. Esperemos que no sigamos en esta línea y podamos estar como en la primera vuelta para tratar de hacernos con la permanencia".

Esfuerzo constante: "Por trabajo no es, el trabajo aquí no falta. Como se dice acá, la lucha no se negocia. El esfuerzo no falta en este equipo. A veces los resultados no acompañan y hay que cambiar un poco".

Gestionar la mala racha: "En el fútbol pasa que puedes tener buenos momentos y malos momentos. Los buenos hay que aprovecharlos y los malos hay que tratar de estar unido, juntos, y que los malos momentos no te golpeen fuerte. Hay que estar bien mentalmente para poder revertir la situación".

Covid-19 superado: "Estoy saliendo del Covid como quien dice, es complicado. Mucho tiempo parado. Por suerte estoy muy bien. Intento ponerme en forma otra vez".

Contagio: "Es complicado porque a mitad de temporada no te quieres perder ningún partido. La primera semana aproveché para estar tranquilo, sabía que iba a estar en casa. Aprovechar el estar con mi familia en casa. Obviamente, después te aburres, extrañas, tenía ganas de venir a entrenar. Lo tomé como unas mini vacaciones, pero a la larga se hace pesado porque estuve 18 días y ya tenía ganas de volver con el equipo".

El regreso: "Físicamente me encuentro bien, creo que no estoy como me fui, porque me sentía muy bien, pero intento ponerme en forma y estar a la par que mis compañeros. Cuando volví aquí lo hice con mucha alegría y con muchas ganas de pisar de nuevo la cancha".

Adaptado: "Me costó la adaptación al principio, siempre lo digo, pero el club te hace sentir como si fueras gaditano de toda la vida. Los aficionados siempre me han apoyado y así se hace más fácil".

El mate: "Alguno siempre se engancha, intento meter a alguno en el vicio del mate, pero es complicado. Le gusta a pocos, la verdad".

Visita al Barcelona: "Es partido complicado, pero creo que es el mejor partido para intentar salir de esta situación. Un partido complicadísimo, ir a una cancha hermosa como el Camp Nou, pero sería el mejor partido para revertir la situación. Conseguir traernos algo de allí sería lo mejor".

Diferencia con la primera vuelta: "La cancha del Barça es más grande que Carranza, el Barça como local juega mejor. Creo que va a ser muy complicado, pero nosotros tenemos el mismo plan, nuestro plan y vamos a salir a defender a muerte".

Rivales del clase mundial: "Los partidos así con gente tan buena, que casi todos los equipos tienen jugadores muy buenos, la concentración es fundamental. No te puedes desconcentrar ni un segundo, eso es algo fundamental.

Las claves en el Camp Nou: "Tenemos que intentar recuperar sensaciones, estar fuertes, que no nos generaran ocasiones, que no nos hagan contragolpes. Lo que se ha visto que antes éramos y, ahora no, debemos mejorarlo. Tenemos que estar al cien por cien concentrados en lo que tenemos que hacer".

Mensaje a los cadistas: "A la afición tengo que decirles que gracias por siempre por el apoyo, es difícil. A todos nos gusta ver Carranza lleno de cadistas, nos hace falta, pero que sigan apoyando como lo hacen que este equipo tiene muchas ganas y va a conseguir la permanencia".