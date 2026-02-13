Árbitra y VAR para el Cádiz CF en Burgos
Marta Huerta de la Aza se cruza por segunda vez con los amarillos esta temporada
Burgos, una salida diferente para el Cádiz CF
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este viernes los responsables arbitrales de los encuentros de este sábado en Segunda División; en uno de ellos el Cádiz CF tiene que rendir visita al Burgos (16:15 horas).
Al conjunto amarillo le toca en suerte a Marta Huerta de Aza, como responsable en el césped, y a Gálvez Rascón al frente del VAR. Será la segunda vez que esta palentina, de 35 años, se cruce con el Cádiz CF en la presente temporada, ya que en la primera vuelta le tocó dirigir la visita gaditana a Almería (3-0). No hay buen recuerdo de aquel partido
Marta Huerta cumple su segunda campaña en el fútbol profesional después del ascenso en el verano de 2024. Antes estuvo tres temporadas en Primera Federación y dos en la desaparecida Segunda B.
A esta palentina, que reside en Tenerife, se le concedió el premio 'Guruceta' a la mejor árbitra de Segunda División la pasada temporada. Además, es colegiada de la UEFA y la FIFA.
