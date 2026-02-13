Final COAC 2026
Orden de actuación de la Gran Final en el Teatro Falla de Cádiz

Árbitra y VAR para el Cádiz CF en Burgos

Marta Huerta de la Aza se cruza por segunda vez con los amarillos esta temporada

Burgos, una salida diferente para el Cádiz CF

Marta Huerta, antes de un partido de la Eurocopa femenina del año pasado.
Marta Huerta, antes de un partido de la Eurocopa femenina del año pasado. / UEFA
F.J.D. / Cádiz

13 de febrero 2026 - 14:54

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este viernes los responsables arbitrales de los encuentros de este sábado en Segunda División; en uno de ellos el Cádiz CF tiene que rendir visita al Burgos (16:15 horas).

Al conjunto amarillo le toca en suerte a Marta Huerta de Aza, como responsable en el césped, y a Gálvez Rascón al frente del VAR. Será la segunda vez que esta palentina, de 35 años, se cruce con el Cádiz CF en la presente temporada, ya que en la primera vuelta le tocó dirigir la visita gaditana a Almería (3-0). No hay buen recuerdo de aquel partido

Marta Huerta cumple su segunda campaña en el fútbol profesional después del ascenso en el verano de 2024. Antes estuvo tres temporadas en Primera Federación y dos en la desaparecida Segunda B.

A esta palentina, que reside en Tenerife, se le concedió el premio 'Guruceta' a la mejor árbitra de Segunda División la pasada temporada. Además, es colegiada de la UEFA y la FIFA.

También te puede interesar

Lo último

stats