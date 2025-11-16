El Cádiz CF, un absoluto desastre en Almería (3-0)

El Cádiz CF confirmó en Almería lo que vienen anunciando en las últimas semanas. Se mantenía a flote a duras penas porque mantenía la portería cero, pero en cuanto flojeó en la retaguardia se rompieron todas las costuras. El equipo amarillo se llevó un duro escarmiento en Almería arrastrado por sus errores en las dos áreas, que es donde se deciden los partidos. Para no perder costumbre, se quedó sin marcar una vez más pero recibió tres goles que se tradujeron en una cruel derrota (3-0). La consistencia pasó a mejor vida.

Al Almería le bastó con aprovechar los regalos del Cádiz CF y una decisión polémica de la árbitra con un penalti, además repetido, que fue una de las claves del desenlace. El cuadro gaditano acumula cinco jornadas consecutivas sin ganar y cuatro sin ver puerta mientras sigue cotizando a la baja

La única sorpresa de la alineación fue la presencia en el centro del campo de Yussi Diarra después de dos jornadas sin participar. Lo demás, lo esperado, aunque con Brian Ocampo en tres cuartos, De la Rosa a la izquierda y Suso en la derecha como punto de partida.

La puesta en escena de los amarillos fue valiente con una presión alta asfixiante con la que poner coto a la vocación ofensiva de los rojiblancos, aunque dos desaciertos bochornosos, uno arriba y otro atrás, dibujaron pronto un escenario complicado en una tarde con un viento fuerte.

En el minuto 3, en pleno tanteo inicial, De la Rosa desperdició una ocasión clarísima de esas que después causan pesadillas. Tras un excelente servicio en profundidad de Suso, se plantó solo delante del portero con tiempo de sobra para pensar dónde y cómo colocaba la pelota, pero su disparo fue tan defectuoso que Andrés Fernández despejó sin dificultades. Peor que el remate fue la nula convicción del onubense, sin saber qué hacer en una situación inmejorable. Como si le hubiesen temblado las piernas.

Si imperdonable fue el error del extremo, peor aún fue el fallo clamoroso de Pelayo Fernández que desembocó en el 1-0. En el 15, dos minutos después de un zurdazo de Arribas bien respondido por Víctor Aznar, el zaguero que cubría la ausencia de Bojan Kovacevic (con la selección sub'21 de Serbia) quiso sacar el esférico jugado desde atrás pero lo que hizo fue regalárselo a Thalys, que no perdonó con un tiro raso y pegado al poste con el que abrió la lata. Nada que ver con el pésimo remate que poco antes había realizado De la Rosa.

El Cádiz CF pagó caro sus errores y se complicó un partido que tenía bajo control. Dejó de ser el único equipo de Primera y Segunda que no había recibido un tanto en la primera media hora y se vio en la obligación de perforar la contraria para no regresar de vacío.

Apremiado por un marcador desfavorable, acumuló llegadas en ataque pero sin la guinda del gol. En el 22, un libre directo lejano lanzado por Suso se topó con el cancerbero. El 23, Diarra cabeceó fuera tras un saque de esquina. En el 29, una rosca de Brian Ocampo se perdió cerca de un poste.

No sacó jugó a sus acometidas el cuadro visitante, venido a menos en el último tramo de la primera mitad ante un rival crecido. En el 41, un disparo peligroso de Embarba desde la frontal del área acabó en córner tras rebotar la pelota en un zaguero. En la prolongación, Víctor Aznar evitó el 2-0 con una gran parada tras un tiro de Arribas. El portero volvió a salvar con otra intervención meritoria después de un testarazo de Bonini en la última acción antes del intermedio.

El Cádiz CF se marchó al vestuario con un castigo severo debido a sus propias equivocaciones en un duelo que estaba siendo igualado en el desarrollo del juego. Le tocaba reaccionar en la segunda parte. Sobre todo tirar a puerta y marcar gol, la gran asignatura pendiente.

No le quedaba otra que atacar y a eso salió el conjunto amarillo en la reanudación. Eso sí, con más corazón que cabeza, con escasas ideas y un viento a favor que no se sabía si era mejor o peor. La realidad fue que no sólo tiró a puerta sino que además se llevó una goleada.

Le costó la misma vida al Cádiz CF generar oportunidades. Nada que no se sepa ya a estas alturas de la película. El Almería se sintió cómodo y buscó con más ahínco la portería hasta que certificó la victoria de manera extraña en el minuto 68.

El 2-0 llegó mediante un penalti señalado por la colegiada tras revisar en el monitor una mano involuntaria de García Pascual dentro del área. El balón rebotó en un brazo del jugador del Cádiz CF tras un saque de esquina y la pena máxima, que ya era discutible, fue lanzada dos veces por Arribas. Víctor Aznar despejó la pelota en el primer lanzamiento pero la colegiada ordenó repetir no sé sabe muy bien por qué. El portero tenía un pie en la línea y si alguien invadió el área antes de tiempo fue algún futbolista del Almería. Sin embargo, se repitió el tiro desde el punto redondo y Arribas no falló en su segundo intento desde los once metros.

Con ese segundo tanto, el Cádiz CF firmó la rendición por más cambios que hizo Garitano. Entraron Efe Aghama, Dawda, Roger Martí y Sergio Ortuño. De nada sirivieron las sustituciones. Los amarillos se descompusieron y por si aún quedaba alguna duda, Embarba agravó el destrozó con un golazo de libre directo desde el semicírculo del ñarea en el 81. El 3-0 convirtió los instantes finales en los minutos de la basura.

Ficha técnica

UD Almería: Andrés Fernández, Chirino, Nelson Monte, Bonini, Centelles, Lopy (Baba, 46'), Gui Guedes (Selvi, 86'), Arnau Puigmal (Luna, 74'), Embarba, Arribas (Melamed, 74') y Thalys (Soko, 77')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Caicedo, Pelayo Fernández, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité (Ortuño, 78'), Diarra, De la Rosa (Efe Aghama, 66'), Brian Ocampo (Álex Fernández, 86'), Suso (Roger Martí, 78') y García Pascual (Dawda, 66')

Goles: 1-0 (15') Thalys. 2-0 (68') Arribas, de penalti. 3-0 (81') Embarba.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité canario). Amonestó a los locales Lopy (44'), Arribas (49') y Nelson Monte, (57'), y al visitante Iker Recio (90').

Incidencias: Paetido de la 14ª jornada de Liga disputado en el UD Almería Stadium.