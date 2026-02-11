Burgos, una salida diferente para el Cádiz CF

La historia del fútbol en Burgos en el último medio siglo largo provoca que la de este próximo sábado, día 14 de febrero, sea la segunda vez que el Cádiz CF se enfrente como visitante al actual Burgos CF, un club que salió a competir en 1994 y que tiene un recorrido que no supera la categoría de plata.

Pero analizando la historia de los duelos del equipo amarillo contra los diferentes Burgos, desde aquel primer antecedente en 1969, se ve que el Cádiz CF ha salido muy mal parado. Hablamos de 12 partidos en Liga contra tres Burgos diferentes con un balance de una victoria, tres empates y la friolera de ocho derrotas. Algunas de ellas muy duras como el 5-0 de la campaña 1970-71 o el 4-1 de la 1980-81, ambas en Segunda División.

El único triunfo en Liga (0-2) del Cádiz CF en El Plantío se produjo el 13 de diciembre de 1992, con ambos conjuntos en Primera División. Aquel curso el cuadro gaditano puso fin a su estancia más larga en la máxima categoría. Ángel Oliva y José Manuel Barla fueron los goleadores de un equipo amarillo que entrenaba José Luis Romero.

La última visita de los amarillos al feudo burgalés tuvo lugar en la jornada 36 de la pasada campaña. El encuentro acabó empate a dos goles, tras marcar Rubén Sobrino y Roger Martí.

En Copa del Rey, la historia muestra tres antecedentes contra dos Burgos distintos, siendo el último contra el que actualmente compite. Dos victorias y una derrota en el torneo del ko ponen de relieve que se le dio bastante mejor al equipo cadista. De hecho la última visita oficial al feudo burgalés fue en este torneo en la temporada 2005-06; el Cádiz CF estaba en Primera y ganó 0-2 gracias a los goles de Benjamín y De la Cuesta.