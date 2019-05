"Mi apuesta era subir al Cádiz B, pero el club no es acérrimo al fútbol base"

Juan Carlos Cordero es una de las personas que mejor conoce el Cádiz B 2018-19 porque es producto de su factoría, al igual que el de Mere que también vio muy cerca el cielo un año antes. El ex director deportivo es el responsable de la confección de la plantilla y del cuerpo técnico, una labor ejecutada a la perfección antes de tener que abandonar la entidad por decisión de Manuel Vizcaíno. Y fue un trabajo tan perfecto que un filial menos potente pero más experto que el de Mere ha repetido, de la mano de Juanma Pavón, el título de campeón del grupo X de Tercera. Cordero sabe lo que hay que hacer llegado a este punto y a las puertas del play-off, aunque tiene sus dudas sobre lo que realmente sucederá y lo que se cuece en las 'entrañas' del Ramón de Carranza.

Como persona autorizada para hablar del segundo éxito consecutivo del filial que él construyó, Cordero, en una entrevista concedida a Diario de Cádiz, admite estar “muy satisfecho”. “Hace tres años se empezó con todo esto y la cantera está alcanzado ahora un nivel de éxito. Los dos conjuntos juveniles y el filial han remontado y se han trasladado al primer equipo gente como David Gil, Manu Vallejo y Sergio González, además de la presencia en ocasiones de Saturday, Peter o Javi Navarro”.

El ex director deportivo admite que no tenía claro que el 'B' repitiera un ejercicio de la magnitud del último. “Para mí, era muy complicado volver a estar a un nivel tan alto como el del año pasado. De hecho, esta campaña me preocupaba y por eso busqué un entrenador -Juanma Pavón- que diera confianza y calma para seguir un mismo patrón”, el que había dejado Mere. “Lo ha conseguido sin gente como David Gil, Manu Sánchez, Manu Vallejo y David Toro. Aunque hay otros que han dado un paso al frente como Saturday, Javi Pérez o Peter, que han sido los mejores refuerzos. En pretemporada nos daba miedo; por eso digo que tiene mucho mérito”, agregando que “va a servir de experiencia el palo del año pasado; después de jugar con el Ejea -recuerda-, estaban todos llorando en el vestuario y les dije: ‘Este vestuario dispondrá en breve de la opción de pelear otro ascenso, y lo vais a lograr’. Ahí lo tienen de nuevo al alcance de la mano porque es una muy buena camada de jugadores”.

Un tema espinoso apunta al verdadero deseo de la entidad actualmente. Un Cádiz B en Segunda B, ¿sí o no?. “La temporada pasada ya se dijeron cosas. La tarea de Quique (Pina) y la mía era apostar por la cantera. No sé qué piensan ahora en el club pero no son acérrimos al fútbol base. Sólo puedo decir que en tres años he hecho todo lo que se ve con la cantera, sacando a un Cádiz B que estaba hundido en Regional y convirtiendo al Cádiz juvenil en un equipo con aspiraciones a la zona alta y con opción de traspasar jugadores cuando antes peleaba por no descender. Por ejemplo -continuaba-, en el Cádiz juvenil aposté por Queco (Rosano) y ahí está su año. Le puse todo lo necesario en el cuerpo técnico; nutricionista, scouting, preparadores físicos... Todo lo que necesitaba”.

Juan Carlos Cordero | Ex director deportivo "Con el filial metido en Segunda B, hay que saber invertir porque no es una dinamita al presupuesto"

Cordero vuelve al posible ascenso del Cádiz B para decir con contundencia que “no se asciende cuando se quiere, sino cuando se puede”. “Hay que arropar a los chicos, al cuerpo técnico. En Segunda B hay que saber invertir ese dinero porque no es una dinamita al presupuesto. Ahí está Manu Vallejo, no se hizo un pago por él para tenerle y va a dejar mucho. Con el dinero por Manu Vallejo se puede mantener el fútbol base veinte años. Hay que saber invertir en el fútbol base”, reiteraba.

Pero, ¿verdaderamente quiere el club el ascenso del Cádiz B? "A la cantera hay que darle cariño, estar con ellos, comer con ellos, viajar con ellos... Que sientan por nuestra parte que son importantes. Eso se tendría que ser palpable”. ¿Y Vizcaíno? “Lleva dos temporadas sin ver al Cádiz B. Imagino que tendrá sus motivos. Sé que está centrado con el primer equipo”.

Juan Carlos Cordero | Ex director deportivo "Hablo mucho con Juanma Pavón y con los jugadores, les animo para que sigan igual; hay que estar pendientes"

Cordero, desde la distancia, sigue el día a día del filial amarillo. “Hablo mucho con ellos, con Juanma Pavón y con los jugadores, les animo para que sigan igual. Hay que estar pendientes. Javi Pérez se quería ir el año pasado -jugaba menos que ahora- y le renové porque le quería en el Cádiz. Este año está siendo clave y esos mensajes llegan al vestuario; ese respaldo y cercanía lo sienten los jugadores y el cuerpo técnico”.

Como buen hombre de fútbol, analiza para Diario de Cádiz al Osasuna B. “Es un bloque muy compacto que está muy bien trabajado y construido para ser campeón. Hace muchos goles con la capacidad de que recibe pocos. Es fundamental que el Cádiz B haga lo que mejor sabe hacer: no cometer errores y no encajar gol, muy del estilo de Cervera”.

Para acabar, reconoció que desearía estar el domingo en El Rosal viendo el duelo de ida del filial, pero tiene pendiente ver al Fuenlabrada o el Granada-Cádiz. Se despide con un guiño al primer equipo. “Al final sabemos que hay que sumar de tres en tres para conseguir el play-off. Al Granada le vale la victoria para subir”.