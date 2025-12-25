De agosto a diciembre: la montaña rusa del Cádiz CF

El equipo amarillo ha vivido subidas y bajadas en resultados y sensaciones en 19 jornadas en las que fue líder y también bajó al décimo puesto para quedarse más cerca del descenso que del ascenso

El equipo cadista se mantiene fuerte tras saborear las dos caras de la Liga hasta el momento.
F.J.D. / Cádiz

25 de diciembre 2025 - 14:56

La trayectoria del Cádiz CF entre el caluroso 17 de agosto y el gélido 21 de diciembre ha dado para mucho. Algo más de cuatro meses que han mostrado, de forma radical, las diferentes caras del equipo en materia de resultados y sensaciones en su juego. Ha tocado el cielo y ha estado cerca de un batacazo sonado cuando se le fue la luz en esas jornadas sin ganar ni ver portería.

La campaña empezó prometiendo y dando alegrías porque el Cádiz CF se hizo con siete de los primeros nueve puntos y ese registro lo lanzó al pelotón de los favoritos. Con pocos goles a favor en ese arranque de competición, la escuadra de Gaizka Garitano tuvo la virtud de mantener su portería casi inmaculada y de sostenerse con la puntería de Tabadatadze, que fue el jugador más destacado en esa fase ascendente.

Pero quizás no se contaba con el bajón tan claro posterior. Y eso que en el juego se apreciaban carencias pese a no perder, que dio paso a un Cádiz CF que se desinflaba, que continuaba con problemas en la definición y que ya no era tan seguro delante de Víctor Aznar.

La consecuencia de todo ello es que empezaron a caer partidos sin ganar y aquel equipo amarillo que en la novena jornada fue líder en solitario -en la sexta y séptima compartió ese puesto con el Deportivo-, cayó hasta la décima posición para quedarse más cerca de la zona de descenso que de la de ascenso. La primera crisis del curso estaba encima y Garitano reconocía los problemas en su plantilla.

Todo esto con otras cuestiones afectando como las lesiones de Ontiveros, Suso y Kovacevic, la nula puntería del delantero fichado como 'top' Álvaro García Pascual, y el bajo rendimiento casi generalizado de los futbolistas con excepciones puntuales. Uno de los futbolista que sostuvo al equipo en pie fue el portero canterano Víctor Aznar, a pesar de ser su primer año como profesional, y el centrocampista también canterano Moussa Diakité.

Sin embargo, a medida que se acercaba el final del año y el primer parón, el Cádiz CF fue capaz de ganar tres de sus últimos cuatro encuentros antes de las vacaciones. Se le resistió el del Racing de Santander (2-3), después de ir ganando 2-0 en una de las mejores primera parte en mucho tiempo, pero fue capaz de pasar por encima de Córdoba, Zaragoza y Castellón.

Cuatro meses de subidas y bajadas, de aspectos muy favorables y otros nefastos... en definitiva de ausencia de una regularidad que le hubiera evitado algún que otro sufrimiento. Es la cara del equipo de Garitano a las puertas del final de la primera vuelta. Quedan dos jornadas y toda la segunda mitad de la competición para ver realmente de qué es capaz este proyecto.

