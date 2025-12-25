De agosto a diciembre: la montaña rusa del Cádiz CF

La trayectoria del Cádiz CF entre el caluroso 17 de agosto y el gélido 21 de diciembre ha dado para mucho. Algo más de cuatro meses que han mostrado, de forma radical, las diferentes caras del equipo en materia de resultados y sensaciones en su juego. Ha tocado el cielo y ha estado cerca de un batacazo sonado cuando se le fue la luz en esas jornadas sin ganar ni ver portería.

La campaña empezó prometiendo y dando alegrías porque el Cádiz CF se hizo con siete de los primeros nueve puntos y ese registro lo lanzó al pelotón de los favoritos. Con pocos goles a favor en ese arranque de competición, la escuadra de Gaizka Garitano tuvo la virtud de mantener su portería casi inmaculada y de sostenerse con la puntería de Tabadatadze, que fue el jugador más destacado en esa fase ascendente.

Pero quizás no se contaba con el bajón tan claro posterior. Y eso que en el juego se apreciaban carencias pese a no perder, que dio paso a un Cádiz CF que se desinflaba, que continuaba con problemas en la definición y que ya no era tan seguro delante de Víctor Aznar.

La consecuencia de todo ello es que empezaron a caer partidos sin ganar y aquel equipo amarillo que en la novena jornada fue líder en solitario -en la sexta y séptima compartió ese puesto con el Deportivo-, cayó hasta la décima posición para quedarse más cerca de la zona de descenso que de la de ascenso. La primera crisis del curso estaba encima y Garitano reconocía los problemas en su plantilla.

Todo esto con otras cuestiones afectando como las lesiones de Ontiveros, Suso y Kovacevic, la nula puntería del delantero fichado como 'top' Álvaro García Pascual, y el bajo rendimiento casi generalizado de los futbolistas con excepciones puntuales. Uno de los futbolista que sostuvo al equipo en pie fue el portero canterano Víctor Aznar, a pesar de ser su primer año como profesional, y el centrocampista también canterano Moussa Diakité.

Sin embargo, a medida que se acercaba el final del año y el primer parón, el Cádiz CF fue capaz de ganar tres de sus últimos cuatro encuentros antes de las vacaciones. Se le resistió el del Racing de Santander (2-3), después de ir ganando 2-0 en una de las mejores primera parte en mucho tiempo, pero fue capaz de pasar por encima de Córdoba, Zaragoza y Castellón.

Cuatro meses de subidas y bajadas, de aspectos muy favorables y otros nefastos... en definitiva de ausencia de una regularidad que le hubiera evitado algún que otro sufrimiento. Es la cara del equipo de Garitano a las puertas del final de la primera vuelta. Quedan dos jornadas y toda la segunda mitad de la competición para ver realmente de qué es capaz este proyecto.