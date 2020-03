La opinión de dos accionistas de peso en el Cádiz CF sobre la entrada del inversor norteamericano

La entrada en el Cádiz CF de un inversor norteamericano a través de la adquisición de una pequeña porción de acciones fue confirmada el lunes por el presidente del club, Manuel Vizcaíno, que ve en ello una buena oportunidad de crecimiento de la entidad.

La cuestión es que si el inversor procedente de Estados Unidos quiere aumentar su presencia en el club hasta llegar a controlar más del 50 por ciento de las acciones, ¿a quién le compra para alcanzar la mayoría? Vizcaíno posee un 30, Quique Pina otro 30 (los dos juntos en Locos por el Balón aunque enfrentados) y un 30 más Rafael Fernández. Entre los tres suman la casi totalidad. El diez restante es de accionistas con pequeñas participaciones.

El interrogante es cómo encajar las piezas del puzzle para que el nuevo inversor, que el propio presidente reconoce que atesora un enorme potencial económico, llegue a la mayoría. Tendría que comprar al menos a dos de los tres accionistas con mayor número de títulos.

Vizcaíno ve con buenos ojos al nuevo inversor, pero Quique Pina, accionista del Cádiz a través de Calambur como socio de Locos por el Balón, no concede la más mínima importancia la entrada de la firma norteamericana con una parte que considera insignificante, sin peso para poder influir en el club.

Pina no quiere pronunciarse de manera pública sobre el asunto, al menos de momento. Ve la operación como una estrategia de Vizcaíno como argumento de presión sobre Rafael Fernández que empuje al empresario gaditano vender sus acciones a los americanos.

El murciano no parece dispuesto a vender su parte y está centrado e intentar recuperarla. Locos por el Balón posee un 60 por ciento de las acciones del Cádiz CF, a partes iguales entre Vizcaíno y él, pero es el sevillano quien ostenta la administración única de esa sociedad.

Rafael Fernández elude entrar en demasiadas valoraciones y considera que la entrada de un accionista muy minoritario "no es relevante". Tampoco ve idóneo que "ahora salgan este tipo de noticias cuando el Cádiz CF se está jugando el ascenso. Esto que sale ahora no aporta nada, no es el momento adecuado y lo que hay es que estar centrados en lo deportivo y en el dulce momento que está viviendo el equipo".

Fernández aseguró a este periódico que "no sé quién es el inversor americano que ha entrado en el club", afirmó antes de resaltar que no quiere entrar en más cuestiones y recalcar que "no es el momento de otra cosa que no pase por lo deportivo".