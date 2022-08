Vizcaíno: "No hay caso Lucas Pérez"

Manuel Vizcaíno atendió a los compañeros de DAZN, minutos antes del comienzo del encuentro del Cádiz CF contra el Athletic de Bilbao. Repasó la actualidad y descartó que existan problemas con Lucas Pérez, a pesar de que el delantero se cae de forma sorprendente del once.

El presidente no dramatizaba después de lo sucedido en el arranque de Liga. "Después de dos jornadas hay que tener cierta calma. Es verdad que no hemos estado bien, no hemos marcado gol y hemos tenido muchos lesionados", añadiendo que "cada equipo tiene su mercado y nosotros jugamos nuestras bazas como hacen todos los equipos".

Poca claridad con lo que puede pasar hasta que esta semana cierre la primera ventana de incorporaciones, la correspondiente al mercado de verano. "No sabemos qué va a pasar en el mercado. Si hay alguna opción de que mejoremos, iremos porque podemos ir. Los últimos días del mercado son convulsos y estamos siempre atento a la posibilidad de mejorar el equipo", explicaba. Al tiempo que advertía, en el escenario contrario, que "si no hay más refuerzos, trataremos de sacar esto adelante con la gente que tenemos en la plantilla".

Toda la que se ha montado con Lucas Pérez y su reunión de urgencia ayer domingo, presionando para que le dejen salir al Deportivo, la zanjó Vizcaíno con contundencia. "No hay 'caso LucasPérez'; es un mercado convulso por muchas cosas pero insisto que no existe 'caso Lucas Pérez'. Vino a verme a mi lugar de vacaciones como hacen otros jugadores. El expreso su idea y yo la mía", añadiendo tras ser cuestionado que ante el Athletic no era titular, que "no soy el entrenador, son sus decisiones".