La noche más negra en Vallecas que acabó con la fiesta de los jugadores del Cádiz CF

La visita a Vallecas trae un feo recuerdo de la temporada 2021/22, cuando el equipo amarillo perdió 3-1 en un mal partido y esa noche, en la capital de España, un buen grupo de futbolistas estuvo de fiesta en una discoteca. Aquello tuvo un revuelo notable y provocó castigos en el siguiente encuentro con hasta siete jugadores fuera de la convocatoria.

El entonces entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no se anduvo con rodeos y reconoció que no le gustó ver las imágenes en la que aparecían varios jugadores de salida nocturna la noche del domingo 26 de septiembre de 2021 en Madrid poco después de la dura derrota ante el Rayo Vallecano, entonces recién ascendido a Primera División.

"He visto las imágenes", afirmó Cervera en la rueda de prensa previa al encuentro siguiente del Cádiz CF frente al Valencia de la octava jornada de Liga. Fue muy claro: "No tenían permiso, el cuerpo técnico no sabía nada".

Fue crítico el entrenador. "Las imágenes a mí no me representan ni al cadismo, es una equivocación, no sé cuántos eran. Unos se habrán equivocado de una manera u otra. Hay cosas que no se pueden explicar bien. Después de perder 3-1".

"Las cosas tienen consecuencias y las tendrá, eso no debe pasar. Hay gente que se siente enojada por esas imágenes. Pido perdón. Hay que gente que sale en esas imágenes que está avergonzada. Los errores tienen consecuencias. Tenemos que ir de otra manera".

Y claro que tuvo consecuencias. El entrenador del Cádiz CF en la convocatoria siguiente realizó siete descartes que fueron Akapo, Marcos Mauro, Víctor Chust, Perea, Rubén Sobrino, Choco Lozano y Florin Andone. ¿Eran estos siete futbolistas los que estuvieron en la ya famosa fiesta después del 3-1 contra el Rayo Vallecano? Nadie lo confirmó ni lo desmintió, si bien el vídeo que voló por las redes sociales señaló a unos cuantos.