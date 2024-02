Cádiz CF: toca recuperar a los señalados por la afición

Mauricio Pellegrino tiene mucho trabajo por delante para reconducir el rumbo del Cádiz CF y hacer de este equipo un bloque solvente que sea capaz de salir de las últimas posiciones. Una tarea para la que precisa de su vestuario, de una plantilla que se tiene que implicar al máximo. Pero en esa labor del preparador hay un papelón en el que tendrá que echar el ojo y que afecta a los jugadores que están más señalados por el cadismo a tenor de su rendimiento.

El encuentro contra el Celta (2-2) encendió de manera especial a la afición del Cádiz CF, especialmente con la llegada del primer y el segundo gol, que daba paso a un escenario tremendo entre el malestar y la rabia. Cuando peor era el escenario y el técnico cadista empezó el carrusel de cambios, la decisión sobre los futbolistas que debían abandonar el césped mostró la postura de la masa social.

Gonzalo, Escalante, Rubén Sobrino y, sobre todo, Maxi Gómez fueron el epicentro de la ira de los seguidores, que a esta altura de temporada con el equipo en descenso y después de 22 partidos sin ganar, están para aguantar poco. Hay un enfado enorme con el rendimiento del centrocampista y los dos atacantes, y en el choque contra el conjunto gallego quedó de manifiesto como pocas veces.

Con Escalante y Sobrino, queda la duda de conocer los motivos por los que están tan lejos del rendimiento del curso pasado; el caso de Maxi Gómez es desde que llegó el pasado verano con el cartel de delantero goleador. La decepción es enorme con el uruguayo porque además de no haber estrenado su casillero anotador, en el césped hay muchos momentos en los que parece estar al margen. Y eso que precisamente el otro día, contra el Celta, tuvo un buen inicio en cuanto a la presión sobre el rival.

Pellegrino tiene que tratar de sacar la mejor versión del Cádiz CF y aunque el técnico ha comentado en ocasiones que es difícil pararse en casos individuales cuando hay tanto en juego en lo colectivo -lo indicó a partir de lo que sucede con Brian Ocampo-, la realidad es que no es bueno para el grupo que estos tres futbolistas estén en esa diana de la afición porque la reacción colectiva va de la mano de un buen rendimiento individual.

Hay que tener presente que Gonzalo Escalante acumula en lo que va de temporada 1.301 minutos repartidos en 19 encuentros (14 como titular), 952 son los que tiene Rubén Sobrino (22 partidos) y 925 Maxi Gómez (23 partidos). No son, por lo tanto, cifras tan bajas ni respaldan la teoría de que no han contado para los entrenadores. Han tenido sobradas oportunidades que no han sabido aprovechar.