Dos ausencias en el primer entrenamiento de la semana del Cádiz CF

El Cádiz CF pone los cinco sentidos en el próximo compromiso del campeonato, en plena segunda vuelta y con el objetivo de la permanencia en juego. La siguiente cita le lleva hasta la capital de España para enfrentarse al Rayo Vallecano en un duelo tan importante como complicado programado para la sobremesa del sábado 2 de marzo (26ª jornada de Liga).

El equipo amarillo realizó el lunes 27 de febrero el primer entrenamiento de la semana en el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto Real. Cuerpo técnico y jugadores empezaron a preparar un encuentro de máxima relevancia con el objetivo de retornar de una vez a la senda de la victoria, la única que otorga posibilidades de renovar la continuidad en Primera División.

La sesión se desarrolló con el habitual calentamiento dinámico para pasar a tareas de posesión en diferentes espacios. Posteriormente, los jugadores que más minutos acumularon en el partido contra el Celta de Vigo del pasado domingo llevaron a cabo un trabajo suave. El resto de la plantilla completó la sesión con partidos reducidos condicionados.

Dos futbolistas no se ejercitaron con el grupo. Ya es conocida la prolongada ausencia de Roger Martí desde que se lesionó el pasado mes de diciembre en el choque frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El delantero, que tuvo que pasar por el quirófano por una fractura de peroné, se emplea en solitario en su recuperación con el reto de volver a jugar esta temporada.

Por otro lado, Fali no estuvo con el grupo a tenor de las imágenes del entrenamiento difundidas por el club. El defensa central no pudo entrar en la convocatoria para el reciente envite ante el Celta y en principio no lo tiene nada fácil difícil para llegar a tiempo a la cita que se dirime en Vallecas salvo que trabaje con normalidad en las próximas sesiones. El zaguero sufre una lesión de la que no ha habido información oficial por parte del club.

El equipo amarillo tiene previsto volver a ejercitarse el miércoles 28 de febrero en la Ciudad Deportiva de El Rosal a partir de las 10:30 horas.