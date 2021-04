El Valencia, erre que erre: sigue acusando sin pruebas y mantiene su postura

El Valencia emitió un comunicado el viernes 9 de abril tras recibir el informe de la Liga que recoge que no hay pruebas de Juan Cala haya proferido un insulto racista a Mouctar Diakhaby durante el partido contra el Cádiz CF.

El Valencia se mantiene en su postura y dice que que aunque no haya pruebas no significa que no se produjera ese hecho. Sigue acusando sin pruebas y continúa hablando de "ataque racista" y una vez más se salta el Estado de Derecho al afirmar que "que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho".

El comunicado es el siguiente:

LaLiga nos ha hecho llegar los informes y resultados de su investigación con respecto al ataque racista sufrido por Diakhaby y nos ha explicado también la metodología utilizada para llevarla a cabo.

Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar “TODAS” las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho.

El Valencia CF quiere destacar que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación, pero en ningún caso el Club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby. Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan.

Sin perjuicio de que no se haya podido confirmar íntegramente los hechos objeto de la investigación por no existir grabación completa del incidente, destacamos que LaLiga haya intentado esclarecer lo que sucedió en Cádiz.

El Valencia CF, del mismo modo, considera positivo el hecho de que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos necesarios para hacer frente al racismo en el fútbol. Estamos muy orgullosos de Diakhaby, de los capitanes, de los jugadores, del entrenador y su ‘staff’ técnico por su reacción durante el partido contra el Cádiz.

Fue un episodio sin precedentes en el fútbol, pero estamos convencidos de que va a servir para impulsar un cambio real en la normativa. Llegados a este punto es necesario continuar trabajando con LaLiga, las instituciones y el resto de los clubes para asegurar que este tipo de incidentes racistas no se repitan nunca más.