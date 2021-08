Último día de mercado: ¿Habrá sorpresa en el Cádiz CF?

El último día de mercado está en marcha. Quedan horas para el cierre del periodo de inscripciones y el Cádiz CF tiene la tarea hecha al completo… o casi. Si surge una oportunidad, podría haber alguna novedad.

En el club dan por cerrada la plantilla, y más aún tras el fichaje de Rubén Sobrino, anunciado el lunes 30 de agosto. Pero hay una pequeña rendija por la que aún puede entrar un jugador más. Es muy complicado, pero mientras la ventana de verano esté abierta nunca se sabe.

El último día está condicionado por las salidas. El martes 31 de agosto debería anunciarse de manera oficial la marcha de Jorge Pombo a Real Oviedo en principio en calidad de cedido. Es el día también de la despedida de Filip Malbasic, en teoría con la carta de libertad. Ni uno ni otro cuentan con dorsal con el equipo amarillo para esta temporada 2021/22.

Y además esta por ver si Iván Alejo se va o se queda. Si el extremo es traspasado el Real Valladolid, el Cádiz CF tendría 21 fichas profesionales (más tres sub’23) y el objetivo que se propuso es contar con 22. En el caso de la salida de Alejo, el club podría incorporar un extremo izquierdo a última hora. No está desechada esa opción, ni tampoco la salida del 14 del conjunto gaditano y que no llegue nadie en su lugar.

No es fácil que encajen las piezas a falta de pocas horas para el cierre del plazo, aunque hasta las doce menos un minuto de la noche nada es imposible para la entidad cadista y otros muchos equipos que se aprietan el acelerador.

La ventaja para el Cádiz CF es que no tiene urgencias. Si cuaja ese movimiento, bien. En caso contrario, en el club consideran que hay plantilla suficiente para presentar batalla por la permanencia. Y en caso de necesidad, en enero se volverá a abrir un plazo para hacer fichajes durante ese mes.

El propio entrenador, Álvaro Cervera, reconocía el pasado viernes que el plantel actual es mejor que el de la pasada campaña sobre todo por las múltiples alternativas que maneja a la hora de elegir jugadores.

No es algo cause preocupación en el Cádiz CF si al final no llega un extremo izquierdo porque hay jugadores que sobra que pueden ocupar esa posición, incluido el recién aterrizado Rubén Sobrino, además de Alberto Perea, Choco Lozano, Álex Fernández, Salvi Sánchez, Santiago Arzamendia...