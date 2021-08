Cervera: "No sabemos bien el daño que nos hacen estos tres puntos"

Profundo malestar de Álvaro Cervera en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla. Aún en caliente, el entrenador del Cádiz CF no perdonaba ciertos comportamientos de su equipo dentro del terreno de juego.

"Ha sido un partido en el que nosotros no hemos estado mal, tampoco bien. Hasta el final hemos hecho las cosas que sabemos hacer. Salvo al final donde hemos hecho todo lo que no sabemos hacer. De ahí viene otro penalti, otro córner y viene la victoria. Ellos han llegado bien y han tenido sus ocasiones. A raíz de que ellos se tiran arriba, hemos estado haciendo cosas raras... No despejar, conceder contras, córner... y así ha venido la victoria de ellos", se lamentaba.

Cervera dejaba claro que la derrota no ha sido por aspectos puntuales. "No son detalles. Si se analiza bien, son errores nuestros, posiblemente míos. Tenemos todo el campo de ellos para correr, para hacerlos correr hacia atrás. No hemos despejado, hemos perdido balones, concediendo un córner tras otro. De ahí ha venido todo... Son cosas que no hacemos pero nos han costado caro. Nos debe servir para aprender pero hemos perdido tres puntos".

El técnico del Cádiz CF trató de pasar por encima de las manos y los penaltis, sabiendo cómo se las gasta el Comité de Competición. "No tengo claro lo de las manos. Le pregunté el cuarto árbitro si venía de un rebote... y vino el árbitro y me sacó tarjeta. Ni me queda claro ni lo sé. Pues a jugar y cuando lo piten, pues adelante y ya está. No lo tengo claro", se quejaba mordiéndose la lengua.

La repercusión a la derrota, después de tres jornadas de Liga, le llevó a decir lo siguiente: "Siempre que se pierde, todo lo que viene después es malo. Somos el Cádiz y vivimos de estos tres puntos. No sabemos bien el daño que nos hacen estos tres puntos, no haberlos ganado y de la forma que ha sido. No podemos volver a empezar. Hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que nos lastran", reiteraba antes de agregar que "tenemos que jugar lejos de nuestra portería". "Cuando jugamos a no se qué y no despejamos, ya vemos. Eran cosas que yo pensaba que estaban aprendidas, pero habrá que volver al principio".

Y es que realmente le costaba exponer la causa de un final de partido tan adverso. "Creo que el cambio (Osmajic) es cuando el equipo contrario tiene que remontar y se queda libre todo el campo; por eso el cambio. Pero cuando robamos no despejamos y dimos pases atrás. No sé explicarlo; quizás los jugadores nuevos.. No sé. Así el Cádiz no puede jugar. Hay que jugar lejos de la portería. Las dos últimas se pueden despejar y no se han despejado. Hay que intentar mejorar y no cometer esos errores", apuntaba.

Cervera justificaba la remontada en "la desconcentración más que otra cosa". "A lo mejor producto del cansancio. No creo que ellos hayan hecho maravillas. No tenemos problemas para despejar porque hay dos puntas, pero no lo hemos hecho y lo hemos pagado". La decisión de no alinear a Jonsson. "Ha sido tema táctico. Hubo momentos en el partido que pensamos sacarlo pero no vi tan mal el partido. Ha llegado ese momento que él y Álvaro (Jiménez) podían entrar pero la decisión mía fue no sacarlo".

Después de dar "la plantilla por cerrada", Cervera insistía en "la falta de contundencia y cosas que no solemos hacer. He visto algún taconazo, cosas... Estamos en Primera y hay cosas que no se pueden hacer", finalizaba dentro de un gran enfado.