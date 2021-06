Última semana antes de que el fútbol vuelva a hablar

En la noche del viernes 21 de mayo el primer equipo del Cádiz CF puso punto y final a la temporada 2020/21. Aquel encuentro en el campo del Levante, que acabó empate a dos goles, fue la despedida de un curso exitoso en el que el conjunto amarilló consiguió la permanencia de forma holgada. Un mes y medio de vacaciones para jugadores y técnicos que entra en su vía final. La actual es la última semana antes de que la maquinara se ponga en marcha de nuevo en las instalaciones de El Rosal.

La vuelta al trabajo del Cádiz CF está prevista para la semana próxima. Entre el lunes 5 y el martes 6 de julio, los protagonistas del nuevo proyecto se verán las caras para iniciar la segunda aventura consecutiva en Primera División. De nuevo con Álvaro Cervera al frente. Desde ese momento quedará atrás el periodo de relax, de desconexión de una larga campaña salpicada también por la pandemia y de mirar con satisfacción al objetivo de la permanencia.

El Cádiz CF 2020/21 se acabará esta semana con el inicio del 2021/22. El mismo escudo e idénticos colores para un equipo que por el momento mantendrá su cara al margen de las bajas, pocas, y de los fichajes, pocos también. Será una plantilla muy similar a la que entrenó por última vez junta el 20 de mayo. No estará Augusto Fernández, que se despidió del balompié de amarillo jugando en el campo del Levante. Tampoco se verá a Jairo Izquierdo ni Rubén Sobrino, que regresan al Girona y al Valencia, respectivamente, tras cumplir su periodo de cesión, a pesar de que existe el sueño de repetir experiencia con el segundo de ellos.

La cara nueva la debe poner Varazdat Haroyan, uno de los fichajes cuyos compromisos internacionales con Armenia no deben impedir que esté en suelo gaditano desde el primer día. Tomás Alarcón también está cerrado pero actualmente compite con la selección chilena en la Copa América, por lo que su llegada se debe retrasar.

En esa vuelta no estará Choco Lozano, a quien este domingo pasado incluyó en la lista definitiva para la Copa de Oro la selección hondureña, por lo que hasta el mes de agosto el delantero estará comprometido con su combinado nacional. Algo similar sucederá con Jeremías Conan Ledesma, quien tiene muchas opciones de formar parte de la selección olímpica argentina para los Juegos de Tokio.

Otro caso es la vuelta de aquellos jugadores que el Cádiz CF ha tenido cedidos, como son los casos de Matos, Rhyner, Sergio González, Gaspar Panadero, Caye Quintana, Álvaro Giménez y Nano Mesa, ya que Dani Sotres y David Mayoral ya tienen destino en la Cultural Leonesa y el Lugo, respectivamente.

Matos (26 años): A la espera de las dos últimas jornadas en Segunda A, el lateral izquierdo ha tenido protagonismo en el Málaga. Tiene un año más con el Cádiz CF (hasta el 30 de junio de 2022) y la solución podría pasar por otra cesión, un traspaso o la resolución de su contrato. Podría continuar en el cuadro costasoleño.

Rhyner (25 años): El central no cuajó en el Cartagena y en enero dio el salto al Emmen (Liga holandesa), en el que acumuló pocos minutos. Ocho partidos entre los dos equipos. Vuelve al equipo amarillo con vínculo hasta 2022, aunque no formará parte de la plantilla. Su futuro pasa por otra cesión, la venta o la carta de libertad, porque no hay hueco para él en Primera División.

Sergio González (24 años): El medio, que llegó a debutar en Primera, se fue enero al Tenerife (categoría de plata) al no tener ficha con el Cádiz CF. Con el cuadro chicharrero participó 670 minutos en 14 partidos (a falta de la última jornada), incluido un gol. Tiene contrato con los amarillos hasta 2023, aunque seguirá sin ficha salvo sorpresa. Su destino apunta a una nueva cesión o venta.

Gaspar Panadero (23 años): El extremo vuelve de la Ponferradina (cuando acabe la Liga en Segunda A) con un minutaje que no llegará a los 900 en 22 encuentros, con un tanto en su tarjeta goleadora. Tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2023 y no estará en el conjunto gaditano el curso venidero. El club no tendría inconveniente en buscar una venta o de nuevo una cesión.

Caye Quintana (27 años): Más de 2.300 minutos y un cuatro goles en sus 36 partidos con el Málaga. El delantero tiene un año más de contrato con el Cádiz CF (hasta 2022) y se irá cedido o libre en caso de acuerdo entre las partes.

Álvaro Giménez (30 años): El mercado de invierno se fue al Mallorca, con el que ha logrado el ascenso a Primera División. El delantero lleva cerca de 600 minutos y un gol con los bermellones. Tiene dos temporadas más de contrato con los amarillos (hasta 2023) y el problema es su elevada ficha para que encuentre otro equipo la próxima temporada. El Cádiz CF querría buscar un traspaso o una cesión, aunque no es fácil.

Nano Mesa (26 años): El atacante salió en enero con destino al Logroñés (Segunda A), en el que está jugando bastante en busca de la permanencia con más de 1.200 minutos en 17 partidos y un gol. Su contrato con el club del antiguo Carranza se prolonga hasta el 30 de junio de 2024 y su futuro en principio pasa por una nueva cesión o una venta.

La realidad es que la semana próxima las instalaciones de El Rosal abrirán sus puertas para que regrese el Cádiz CF y su segundo proyecto consecutivo en Primera División. La cuenta atrás comenzará desde ese momento hasta que la Liga arranque el fin de semana del 14-15 de agosto. Antes, ya lo saben, los amistosos de pretemporada y el Trofeo Carranza. Y lo seguro es que, desde un primer momento, 'La lucha no se negocia'.