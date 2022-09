Sergio González: "Es otro golpe a nivel de goles sobre todo"

Xavi Hernández: "En estos casos lo más importante es la vida humana, no el fútbol"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó lo ocurrido al margen de lo deportivo y, ya centrado en el partido, que su equipo tardara tanto en marcar el primer gol. "Si el balón de Raphinha no hubiera acabado en el palo, todo habría sido distinto". El rival. "Sabíamos que el Cádiz no pasa por la mejor situación, pero ha planteado un partido difícil. Nos han complicado hasta la segunda parte. Creo que hemos sido justos vencedores". Muchos cambios respecto al anterior partido pensando en la visita al Bayern de Munich. "Me preocupa que todos estén disponibles y bien. Tenemos una plantilla de garantía y todos han estado bien. Esto va a ser una dinámica durante toda la temporada. Hay que gestionar lesiones, sanciones...". Preguntado por la situación vivida en la recta final, con el infarto de un aficionado en la grada, se congratuló de que pudieran reanimar al espectador por encima de cualquier otro aspecto. "Son situaciones difíciles y en estos casos lo más importante es la vida humana, no el fútbol. Cuando se pudo, los dos equipos estuvimos de acuerdo en reanudar". La incertidumbre. "Hubo un momento que nos dijeron que no había nada que hacer. Nos llegaba mucha información, también que un cámara se había desmayado... El deseo era que el hombre se reanimara, que no ocurriera una desgracia. A partir de ahí, teníamos que ponernos en diferentes situaciones. Por suerte no ha pasado nada y todo se ha podido arreglar. El árbitro ha estado sensacional. Era un tema de sentido común".