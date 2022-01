San Emeterio: "No me lo pensé cuando surgió la oportunidad del Cádiz"

Turno de la puesta de largo de Fede San Emeterio, que ha estado este jueves en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), acompañado por los responsables de la dirección deportiva del Cádiz CF, Enrique Ortiz y Jorge Cordero.

El que es el primer refuerzo del equipo para la segunda mitad de campaña, que incluso ya ha tenido ocasión de debutar, iba a ser presentado la semana pasada pero finalmente ese acto fue aplazado. El centrocampista cedido por el Valladolid recuerda cómo se cocinó su llegada. "Cuando llega el mercado de invierno hablé con mi agente, surgió la oportunidad de venir a Cádiz y no me lo pensé. Estoy muy contento de estar aquí".

Fede San Emeterio ha sido cuestionado por las sensaciones del equipo frente al Espanyol y esa imagen tan diferente de un periodo a otro. "El equipo tuvo un cambio de mentalidad en la segunda parte y ese es el camino que debemos seguir. Si seguimos en esa línea, con el compromiso que mostramos ante el Espanyol, llegarán los resultados", relata desde un prisma de positivismo el ex futbolista del Real Valladolid antes de agregar que "lo dimos todo los que estuvimos dentro y los que estuvieron fuera apoyando". "Ese partido se empata pero si seguimos esta línea de trabajo los resultados seguro que van a llegar", reitera.

"Dentro del campo sé el rol que tengo e intento adaptarme a cualquier compañero y circunstancia"

Su llegada trae de la mano la posibilidad de ser uno de los comodines del Cádiz CF, pues puede actuar en diversos puestos del centro del campo y la defensa. A pesar de todo, tiene claro que pretende sumar donde le toque jugar. "Yo, durante todo el tiempo que llevo jugando, me han acompañado diferentes tipos de futbolistas. Dentro del campo sé el rol que tengo. Intento adaptarme a cualquier compañero y circunstancia", añadiendo que "la gente está con ganas, con ilusión de sacar esto adelante". "Veo a la gente muy metida. Somos nosotros los que vamos a sacar esto adelante", argumentaba con contundencia.

La acción final del choque contra el Espanyol sale a relucir en su puesta de largo. Un empate en el último suspiro con un punto de experiencia por parte del conjunto periquito. "Habíamos metido ese segundo gol en una acción de picardía, pero debemos estar atentos para esas acciones, minimizarlas y que no se vuelvan a repetir", agrega sobre el definitivo tanto del empate.

Palabras para Sergio González, al que conoce bien de la etapa de ambos en Pucela. "Sergio es un entrenador que lo he tenido anteriormente, estuvo justo en el Valladolid los dos años que estuve. Cuando vino aquí y ya firma no tuve contacto con él porque había un entrenador aquí. En el momento que él se presenta al vestuario tuve un contacto con él y sus ayudantes. Gente con la que he compartido los dos pasados años en Valladolid. A muerte con él, que es nuestro entrenador actualmente".

"La gente está con ganas e ilusión de sacar esto; si no estás comprometido no estamos haciendo nada"

No entra en muchos detalles para encontrar diferencias entre el Valladolid de la campaña pasada, que acabó descendiendo con Sergio en el banquillo, y el Cádiz CF actual. "No es cuestión de comparar, son equipos totalmente diferentes. Me voy a centrar en lo que he visto este año. Se ve una plantilla muy comprometida y con ganas de sacarlo. El trabajo nunca ha faltado. La gente está con ganas e ilusión de sacarlo. Si no estás comprometido no estamos haciendo nada".

Para acabar, sensaciones tras sus dos primeras experiencias con el equipo amarillo. "Me he sentido muy cómodo. El primer partido fue positivo por el pase de Copa, y este segundo la sensación que dio el grupo también fue muy buena y positiva. Me he sentido muy cómodo en ambos partidos. Ante todo hay un equipo con mucha calidad y mucho compromiso, que es lo que hace a los equipos grandes. La ilusión, el compromiso y la certeza de que podemos sacar esto adelante".