El Cádiz CF ya ve el camino

Con el difícil papel de sacar la lectura más positiva pese a la decepción final, el Cádiz CF conoce la hoja de ruta que debe seguir si quiere aportar argumentos sólidos al objetivo de la permanencia. El conjunto de Sergio González dejó a partir del minuto 46 la cara que esperaban los cadistas en forma de sueño de un equipo diferente. No faltó casi nada en mucho de lo bueno que hizo, pero le sobró el último suspiro que llegó en forma de cruel empate cuando los de casa se sentían ganadores. Hubo un mundo entre un periodo y otro -aspecto que se debe corregir-, aunque tras el descanso se percibieron algunos de los conceptos que empieza a implantar el entrenador catalán.

El Cádiz CF hasta el 45' fue un equipo plano, aburrido, sin argumentos, demasiado endeble de cuerpo, mente y alma, y casi entregado al capricho del Espanyol. 0-1 y gracias; es la realidad después de lo que pasó en el primer acto. Con y sin balón, los de Sergio González vivieron entre el temor y la incapacidad, como un equipo acomplejado. Rendimiento impropio de gente con peso y galones -el descanso pasó factura a Juan Cala- y una cadena de despropósitos que torcieron por completo el estreno del nuevo técnico en el Mirandilla (antiguo Carranza).

No es que el Cádiz CF del primer tiempo fuera un espejo del que se ha visto con Álvaro Cervera. No es así porque de dejaron en la galería de esos 45 minutos fallos que ni con el ex técnico. Hubo momentos de pitos en las gradas, incertidumbre en el césped y no tener claro el equipo si atacar o defender porque ambos aspectos hacían agua por todas partes. El mensaje de Sergio en la sala de prensa, al acabar el choque, no puso un paño caliente a ese Cádiz CF del minuto 1 al 45. Habló de un equipo empequeñecido, acomplejado, muy vulnerable... Habló de la realidad de lo que había acontecido.

Palabras y decisiones en el descanso

La charla del descanso, de la que tanto se cuestionó ayer al catalán en la sala de prensa, puso las cosas en su sitio hablando como profesionales y llamando a cada cosa por su nombre. Sergio expuso, fue claro, advirtió lo que fallaba y mostró que desde el carácter y crecer como equipo podía cambiar el rumbo. Indudablemente esas palabras llevaron de la mano la retirada de Juan Cala para que Víctor Chust ayudara a solucionar los males de una zaga que quedó retratada en varios momentos y, de forma especial, en el primer gol del Espanyol.

Sergio González se ha dado cuenta que al Cádiz CF, a los futbolistas, hay que hablarles claro y alto. Siempre desde el razonamiento y apelando a la coherencia de los motivos que llevan a una decisión o a una línea de juego. El margen para perder el tiempo en el banquillo del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se reduce cada vez más porque así lo demuestra la clasificación. Hay mucho que hacer y poco tiempo. Pues después de tan poco tiempo -sólo una semana en el cargo-, el equipo amarillo del segundo tiempo fue una luz entre tantas semanas de oscuridad. Fue valentía, atrevimiento, verticalidad, frescura de mente y piernas; fue ir de frente a por una víctima que dejó vivo a los cadistas en el primer asalto y que lo pagó con dos goles legales y otros dos que no pasaron el filtro arbitral ni el del VAR. Fue un poco, en dosis reducidas y aún en fase de prueba, del Cádiz CF que busca el nuevo preparador.

El resto de la historia hasta el 95' ya es conocido por todos por esos detalles del fútbol que lo hacen tan mágico como injusto y cruel según de qué lado caiga. Pero el Cádiz CF de la segunda parte dejó, a grades rasgos, una muestra de lo que persigue Sergio. El camino para competir como un equipo ya se ve. Otra cuestión es que el próximo examen, nada menos que con el colista Levante, otorgue ese aprobado que ayude a empezar a recuperar el camino perdido durante tantas jornadas.