Sergio: "El Cádiz de la segunda parte debe ser el punto de inflexión"

Primera rueda de prensa de Sergio González como entrenador del Cádiz CF después de un partido de Liga, precisamente contra el Espanyol que tanto marcó su carrera como futbolista. El técnico del conjunto amarillo expuso su valoración de lo sucedido sobre la hierba, con un final muy cruel para los suyos.

Análisis de lo sucedido. "A bote pronto me quedo con el palo. Un gol en un saque de banda. Un jugador que viene fuera del campo. Sacan rápido y ese pasillo nos ha hecho daño. Creo que el empate no es injusto. En la primera parte hemos sufrido mucho, empequeñecidos. Y la charla del descanso ha sido muy positiva. En la segunda parte, bastante superiores. La forma del empate es dolorosa, pero el empate no es injusto. Me quedo en la segunda parte con la reacción. Hemos metido cuatro goles con dos anulados. Me quedo con la reacción. No era fácil para los futbolistas después de todo lo que había pasado".

El empate y final y mensaje en el descanso. "No he visto si hay falta en el segundo gol de ellos. Me dicen que viene de fuera del campo y nos pillan por sorpresa. Ellos sabían que no habían estado bien en la primera parte y se han puesto las pilas. Ellos saben que no podemos seguir así y me quedo con eso. No queda reforzado con la victoria pero hay que ser realistas de lo que hemos sufrido en la primera parte. Nos quedan días para ver lo que queremos. La confianza es que el Cádiz de la segunda parte debe ser el punto de partida para lograr el objetivo".

Correcciones. "Ellos querían poner la estructura con Melendo. Lo hablamos en la previa pero no acababa de salir. El primer duelo es un pase interior que cuesta un gol. La jugada de Embarba que se va de tres o cuatro... Todo eso que ha faltado en la primera parte lo hemos encontrado en la segunda. No sé si al principio estábamos encogidos, pero con la versión de la segunda parte podemos ganar o perder pero es más favorable".

Conclusiones. "Nadie viene con una varita mágica y toca algo para que funcione. El equipo está en un punto de partida. La actitud es buena y el equipo con el público en casa ha dado un paso adelante. Ellos deben creer que son capaces y que pueden hacerlo. En la segunda parte lo hemos creído y lo hemos puesto en práctica".

Goles anulados. "Negredo me dice que le da en la mano y la segunda me llega que puede ser falta pero en mi diagonal no lo veo".

Un gol en el 95'. "A bote pronto hemos salido temerosos, pero hemos reaccionado y en la segunda parte hemos sido mejor que el Espanyol y hemos remontado. En lo global la reflexión es que el punto es justo, pero que te pase en el 95 es jodido. Lo mejor que ha pasado en la primera parte es el resultado. El matiz al final ha sido un saque de banda. El bloque domina y luego son matices".

Cosas positivas, pero... "Orgulloso del vestuario por la segunda parte que han hecho, y luego jodidos por lo del final. Han hecho méritos para darle la vuelta. La situación empaña ese trabajo y esa remontada. Mañana veremos vídeos y lo comentaremos entre nosotros. En la vida hay que ver como encajas".

Palabras de Vicente Moreno. "Tenemos muy buena relación con Vicente. Agradezco sus palabras y el Espanyol lo ha notado con sus acciones. Gran temporada en el Espanyol. Ojalá tengamos más enfrentamientos".