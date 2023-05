De la Rosa: "El equipo quería que debutara"

José Antonio de la Rosa Garrido (18 años) es el jugador más noticiable del Cádiz CF por su debut el pasado miércoles con el primer equipo. Lástima que fuera bajo una dura goleada a manos del Atlético de Madrid (5-1), pero para este onubense que se acaba de ‘criar’ en la cantera será un antes y un después. La puerta se ha abierto una vez.

El extremo del filial del Cádiz CF ha hablado del momento que vivió en el Cívitas Metropolitano. "Ha sido el escenario perfecto y me sentí bien porque era el sueño que todo niño tiene cuando se mete en el fútbol: poder debutar en Primera División. Pude hacerlo, la suerte de cumplirlo en el Cádiz, que es el club en el que estoy desde pequeño, al que sigo y amo".

Se queda con un momento que fue el inicio de todo lo que vino después contra el Atlético de Madrid. "Cuando me llaman para que salga a calentar, salí corriendo porque en ese momento veía que todo estaba cada vez más cerca; entrara a jugar o no, ya había dado el paso de poder calentar", recuerda.

Y prosigue con ese día inolvidable. "Cuando me vuelven a llamar, ahora para salir, voy volando a por la camiseta porque quería cumplir el sueño del tirón, cuanto antes mejor. Me puse la camiseta y estaba loco por entrar. Diego (segundo entrenador) me habló de la estrategia y de algunas variaciones y Sergio me deseó suerte y que disfrutara", explica a los medios del club.

Sobre el verde, intervención en el gol del Cádiz CF. "El primer balón lo toqué con seguridad, para acertar. Luego tuve la suerte de combinar con Arzamendia y éste con Choco, que me la da antes de que yo se la devuelva y él hace esa genialidad con un golazo. A partir de ahí fue todo más rodado", apunta a pesar de que un resbalón suyo dio paso al quinto gol del Atlético.

Cuando finalizó el encuentro, De la Rosa se vio desbordado con mensajes y llamadas. "Más de doscientas; era una locura y no he podido responder a todo el mundo, pero les doy las gracias a todos por ese cariño y ese apoyo".

Y habla del respaldo en el vestuario del primer equipo. "José Mari y Negredo me dijeron que era lo mismo que hacía de siempre, con dos rivales y contra once jugadores, y que cambiaba que jugaría en un estadio con ruido. José Mari me dijo que él y todo el equipo querían que yo debutara. Me han dado mucha confianza y me han acogido como uno más".

El extremo tiene los pies en el suelo a la espera de salvar al filial del descenso. "Esta semana toca ayudar para ganar al Utrera y salvar al B. Ese es mi objetivo".