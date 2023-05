Enésimo revés para el Cádiz CF: Víctor Chust pasa por el quirófano

Las noticias más adversas se acumulan en el Cádiz CF, que este viernes ha confirmado la lesión de Víctor Chust y su paso por el quirófano. El defensa ha sido intervenido del tendón del recto femoral y aún está ingresado. A falta sólo de cinco jornadas, todo apunta a que podría decir adiós a la temporada. Una campaña negativa en lo personal.

El Cádiz CF daba a conocer este viernes la noticia en los siguientes términos: "Este jueves ha sido sometido a una intervención quirúrgica para reparar una rotura de la porción directa del tendón del recto femoral derecho, sufrida días atrás". Hace tres jornadas estaba de vuelta, tras un largo periodo con problemas físicos, pero el frenazo en seco es total y el zaguero tendrá que volver a empezar desde la enfermería.

Desde la entidad cadista no se fija un plazo para volver a ver a Víctor Chust sobre el verde, indicando únicamente que "el jugador permanecerá ingresado durante el fin de semana y queda pendiente de revisión para saber su evolución".

Se trata de la primera campaña como propiedad del Cádiz CF, que hizo un esfuerzo por él en verano a cambio de algo más de un millón de euros. El curso pasado estuvo en calidad de cedido por parte del Real Madrid. El año a préstamo resultó bastante gratificante, de ahí a la apuesta del club por tenerle en propiedad.

Este año suma participación en 14 encuentros con 965 minutos. La última aparición fue en la derrota ante el Osasuna, si bien una semana antes jugó en el RCDE Stadium frente al Espanyol (0-0). Contras los navarros aparecieron los problemas y se vio obligado a dejar el partido antes del final. Ahora ha tenido que pasar por el quirófano y el escenario apunta a pensar en la próxima campaña.

La situación que le queda a Sergio González en el centro de la defensa pasa por Luis Hernández, Fali, Jorge Meré y Momo Mbaye, son cuatro efectivos pero realmente el mayor índice de confianza lo mantiene el técnico en los dos primeros.

No entiendo otra manera de estar en el fútbol, de defender un escudo, que no sea comprometido al 100%. Esta temporada he acumulado minutos en el terreno de juego en los que las molestias no me han permitido disfrutar, no he podido dar mi mejor versión. pic.twitter.com/CHsfJzmBQ4