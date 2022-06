Revuelo en El Rosal por la presencia del delantero de Levante Roger Martí

En la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) hay mucha actividad estos días. Se están realizando obras, se está desarrollando un campus de fútbol para niños... El movimiento es incesante en el Cádiz CF.

El jueves 30 de junio se armó bastante de revuelo por la presencia en El Rosal de Roger Martí, delantero del Levante. El ariete está en la provincia de Cádiz y con su representante José Rodríguez 'Rodri' se pasó por las instalaciones para saludar a personal del club.

La presencia del atacante causó sorpresa y desató todo tipo de especulaciones: que si Roger puede venir al Cádiz CF, que si va a conocer las instalaciones para empezar la pretemporada... Nada de nada.

Fuentes de la entidad cadista aseguraron con rotundidad a este periódico que no fue nada más que una visita del futbolista, nada que ver con la posibilidad que el club esté tratando de fichar al delantero.

El Cádiz CF no se plantea la contratación del futbolista, que tiene dos años más de contrato con el Levante. Y no porque no le pueda interesar, sino porque la operación estaría a día de hoy fuera de su alcance económico.

Si la entidad cadista tuviese verdadero interés en el jugador del Levante, se habría dirigido al equipo valenciano, que acaba de descender a Segunda División y necesita traspasar a al futbolista porque no puede mantener su salario elevado en la categoría de plata.

Roger Martí jugará en Primera (o en el extranjero) pero no el Cádiz CF aunque haya visitado El Rosal. Esa es al situación a día de hoy. El mercado dictará sentencia.