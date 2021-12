Raúl Parra, la última aparición de 'la fábrica'

Raúl Parra no puede cerrar de mejor forma el año 2021, ya que el lateral debutó con el Cádiz CF en el partido de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié. Con un papel importante en el filial y con esas apariciones en el equipo profesional, el zaguero natural de Zaragoza vive una campaña muy favorable.

El lateral realizó una valoración de la primera vuelta del filial del Cádiz CF, al que le queda un partido por terminar: "Hicimos una pretemporada muy buena, con las ideas muy claras. Es verdad que al inicio de liga nos costó un poco coger el ritmo de competición. El inicio fue complicado con tantas derrotas en casa. Ahora llevamos una dinámica buena. Tenemos las ideas muy claras con el cambio de sistema. Creo que el equipo está más cómodo y se está notando en los resultados, ya que llevamos cuatro jornadas sin perder. Se nota en el equipo, en el vestuario y en el juego".

"Individualmente le pido a 2022 no tener lesiones, seguir haciendo buenos partidos y ayudar al equipo"

Sobre su debut con el primer equipo del Cádiz CF, confesó que fue "una experiencia única" y consideraba que es "a lo máximo que puede aspirar". "Estar en el filial, como todos los jugadores, yo deseo tener oportunidades como esa. Me ha llegado, he tenido la suerte de poder contar minutos con el primer equipo. Jugué en Copa del Rey ochenta minutos y fui convocado contra el Real Madrid. Es una experiencia única y es a lo máximo que aspiras cuando estás aquí".

Por último, Raúl Parra pide al 2022 "no tener lesiones y que el equipo cumpla con los objetivos". "Individualmente le pido no tener lesiones, seguir haciendo buenos partidos, ayudar al equipo. Colectivamente que el equipo consiga los objetivos, quedar lo más arriba posible. Si podemos entrar en play-off, pues perfecto, no lo tenemos tan lejos. Pasar un buen tiempo aquí y recordarlo con cariño".

Sus números en el filial del Cádiz CF no son cualquier cosa, ya que a falta de un encuentro para cerrar la primera vuelta acumula 14 partidos (13 como titular) y 1.078 minutos. Lo más destacado es que a pesar de su posición retrasada como lateral derecho, ha sido capaz de anotar dos goles, al San Roque de Lepe y al Tamaraceite que han significado la suma de seis puntos.