Quique Sánchez Flores califica a la afición del Cádiz CF

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, repasó toda la actualidad de su equipo en la rueda de prensa previa al choque frente al Cádiz CF, que en su camp no pierde desde septiembre. Con la única baja de Amavi, el equipo madrileño viaja para afrontar una final en mayúsculas.

Una cita decisiva en el Nuevo Mirandilla. "Sabemos que son finales desde hace mucho tiempo. Tenemos esa idea. Tenemos ese rival enfrente que lo hemos seguido mucho, tiene las cosas clarísimas. Tiene A y mucho B. Con eso funcionan espectacularmente bien. Muerden, aprietan, va a ser un escenario complicadísimo. Ya conocemos al Cádiz".

La esperanza como visitante. "Al final hay cosas que son importantes para sumar y sumar fuera de casa es importante dejar portería a cero, es importante que nos parezcamos a los partidos de casa. No hay otra alternativa. Nosotros pienso que fuera de casa no hay mucha diferencia". Todo ello dentro de un buen estado anímico. "No vamos a hablar de formulas mágicas porque no las hay. Ya no es una alarma que ponga el entrenador, es una real, oportuna en algunos momentos y carnal. Es una amenaza y ante eso hay que reaccionar con los instintos profundos. Al máximo. No hay otra. Hicimos borrón y cuenta nueva de la primera vuelta, no nos gustó. Nos propusimos cambiar eso".

Lo que les aguarda en el feudo del Cádiz CF: "Lo que es el Cádiz y su estadio y su gente, es una afición muy caliente. Hacen una presión importante a cada rival. Meten 30 ó 35 mil personas y aprietan", dijo a pesar de que el aforo del campo cadista es de unos 20.000 espectadores. "Es la dificultad que tiene el Cádiz. Lo sabemos, la temporada pasada hicimos un partido importante que empatamos a uno. No hay ningún partido que me parezca fácil y ningún rival que me parezca asequible".

A vueltas con el calificativo de final. "No me parece una final diferente a la que hemos vivido con Girona o Valencia. Lo que creo que puede diferenciar algún caso es que todas las situaciones que tienen que ver con añadir presión están a favor de ellos. Les van a apretar al árbitro, te van a llevar al límite. Hemos visto con equipos enteros. A nosotros para que nos vaya bien cuando acabe el partido nos tiene que doler el cuerpo y nos vamos magullados. Es un partido de velocidad de balón, situaciones y metros finales. Es un partido rápido. Si nos subimos al autobús y nos duele el cuerpo será buen resultado".

"Si nos subimos al autobús y nos duele el cuerpo será buen resultado"

La clasificación y los puntos necesarios para la permanencia. "Como entrenemos pensando en las matemáticas se nos va lo más importante. Somos de campo, no de ciencias. Hay que pensar en los siguientes puntos. Sabemos que tenemos los mismo puntos, tenemos otro equipo. Lo que sabemos es que la velocidad de vagón va más rápido y si te paras te puede atropellar. Hay que subirse a la velocidad que va el tren".

Experiencia respecto a Valencia y Sevilla. "No me gustaría decir que es una ventaja. Mientras luchamos en esto me gustaría pensar que hacemos las cosas para no llegar a esta situación. Vamos a hacer las cosas de forma que no tengamos que llegar a esas situaciones. Hacemos revisiones, tenemos nuestra opinión. El Getafe no tendría por qué estar en esta situación".

Estilo de juego. "Al final hoy en día los sistemas es dificilísimo. Está en boca del fútbol hablar de ello. Hablaría sobre todo de ajustes. Son muchas cosas, hemos tenido una parálisis en cuanto a sistema y poco movimiento. Los equipos no son solo los equipos. son las circunstancias. Ahora hay jugadores que empiezan a encontrarse y nos dan un poco más de aire".