El escenario del Cádiz CF sin Brian Ocampo

Al Cádiz CF no le queda más remedio que pasar página a la baja hasta final de temporada de Brian Ocampo. El uruguayo se ha 'roto' de forma grave y Sergio González tiene que seguir buscando la permanencia con los que tiene en la plantilla. Como no puede ser de otra forma, el técnico busca el nombre que más le puede convencer para estar en el extremo izquierdo.

Cuando Ocampo se lesionó en un entrenamiento del primer equipo, desde el club se trató de mantener la calma a pesar de que era un hecho confirmado que el jugador no entrenaba con normalidad y que se había caído de las alineaciones y convocatorias. Ha sido cuestión de pocos días hasta que el club ha confirmado este miércoles el peor escenario.

El técnico del Cádiz CF no puede mirar hacia atrás ni para coger impulso. Los hechos no se pueden cambiar y Ocampo es historia hasta la próxima campaña. De ahora hasta final del curso el Cádiz CF debe alcanzar el objetivo sin una de sus grandes adquisiciones el pasado verano. Una pérdida que abre el debate sobre las opciones para que la banda izquierda no se quede huérfana.

Las jornadas iniciales que Ocampo estuvo fuera hasta que este miércoles quedó confirmada su grave dolencia, su plaza en el once la ha ocupado Rubén Sobrino, que parece el mejor situado para seguir en ese rol. El manchego es de un corte muy distinto al uruguayo; aporta más oficio y trabajo defensivo, si bien le falta llegada, uno contra uno y gol, en lo que está por debajo. Pero con Sobrino casi siempre queda la sensación de que es un futbolista que cumple.

La posición de extremo izquierdo también la ha ocupado Álex Fernández, dando posesión y pases, pero con pocas prestaciones en cuanto a velocidad ofensiva porque es algo que el madrileño no tiene. Pero Álex tiene una calidad y visión de juego que desde ese costado suma en favor del equipo.

Hay otra posibilidad ahora que el número de delanteros se ha elevado tras el mercado invernal, y esa pasa por desplazar a Choco Lozano. La campaña pasada se movió pegado a la cal en diversas ocasiones y ante el menor número de oportunidades que le pueden llegar como '9', no es descabellado que cayera a ese lado. El trabajo defensivo del hondureño aparece a menor escala, un aspecto que hay que tener presente por lo que le supone por detrás a Pacha Espino.

Las opciones del Cádiz CF se pueden elevar si se apunta a Chris Ramos, que en algunos conjuntos ha arrancado en posición de ataque desde la izquierda. No es su fuerte pero el gaditano sabe a lo que se enfrenta desde ese lugar del campo. Tampoco es descabellado que Théo Bongonda cambiara su banda y que en la derecha ingresara Iván Alejo siempre y cuando la cabeza y los pies vayan en la misma dirección.