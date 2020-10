Quique Pina: "Con ese dinero yo salvé al Cádiz CF en su momento"

Quique Pina se muestra satisfecho con la sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla que condena a Locos por el Balón al pago a Calambur de 1.132.583,01 euros por una deuda que no había resuelto.

Pina señala como responsable del abono de esa deuda a Manuel Vizcaíno, administrador único de Locos por el Balón, sociedad que ostenta el paquete mayoritario de las acciones del Cádiz CF, que a su vez está presidido por el propio Vizcaíno.

El empresario murciano, vinculado a Calambur, destaca un elemento de la resolución emanada del Juzgado sevillano. "La sentencia dice con claridad que yo podía haber recurrido al Cádiz CF para que fuese el club el que pagase esa deuda al ponerlo en su día Vizcaíno como responsable subsidiario, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer. No le voy a cobrar al Cádiz CF y con ello demuestro que miro por el club, cosa que no hace Vizcaíno, que sí utiliza a la entidad para sus cosas".

Pina recuerda además que en su momento su abogado recibió un propuesta del letrado de Vizcaíno para que "fuese el Cádiz CF el que abonara esa deuda a través de servicios ficticios, algo a lo que yo me negué de manera rotunda. Le respondí que era un sinvergüenza, el Cádiz ya había devuelto ese dinero en su día".

Pina indica anuncia que va a pedir la ejecución de la sentencia, y si Locos por el Balón no paga a Calambur el siguiente paso será pedir el embargo de las acciones.

El ex consejero del Cádiz CF afirma que ese más de millón de euros que Locos por el Balón de abonar "fue un dinero fundamental en su día cuando el club tenía deudas pero no ingresos. Ese dinero lo puse yo y salvé al Cádiz CF en ese momento. A día de hoy me sigue costando. Ese dinero lo tenía que haber puesto en su momento Vizcaíno como administrador de Locos por el Balón y presidente del club, y además es ahora él quien tiene que buscar la manera de que Locos pague esa deuda”"

El murciano añade que cuando la Justicia anuló el embargo preventivo de la acciones de Locos por el Balón que había sido aprobado en primera instancia, "fue porque no era necesario ese embargo dado que para una posible venta de esas acciones era indispensable la autorización de Calambur".