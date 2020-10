Posible once del Cádiz CF ante el Granada

El paladar cadista todavía saborea lo acontecido en la 'Catedral' del fútbol español y ya toca hacer frente a la quinta jornada de Liga en Primera. Un Cádiz CF-Granada CF que pone frente a frente a dos conjuntos que hace dos años compartían categoría en Segunda A y que transcurrido ese tiempo se vuelven a ver la cara, ahora en la élite. Los amarillos, como recién llegados; los rojiblancos, con deseos de asentarse en el cielo del balompié nacional con el premio este año de estar en la Liga Europa.

El 0-1 frente al Athletic de Bilbao ha sido un espaldarazo tan espectacular como inesperado en el conjunto de Álvaro Cervera. Presentarse en San Mamés, quedarse con nueve jugadores y ser capaz de vencer de manera merecida a un histórico, ha sido un cúmulo de satisfacción que debe saber digerir el vestuario asumiendo que la alegría dura poco en casa del pobre. Al menos es lo que suele suceder.

Con los tambores aún resonando de la brutal 'batalla' vasca, el Cádiz gira la cabeza para ver a un Granada del que desconfía por muchos motivos. Con papel de lobo con piel de cordero, el equipo de Diego Martínez fue una de las grandes sensaciones el curso pasado hasta el punto de alcanzar una plaza para la segunda competición continental. Un hecho que dice mucho en favor de este entrenador. Cierto es que en su visita al Atlético de Madrid conoció la cara más amarga del fútbol porque el equipo de Simeone le pasó por encima a base de goles.

El Granada es de la Liga Europa pero el Cádiz sabe que se trata de un enemigo que, si las cosas no le ruedan bien, puede ser enemigo directo en la zona baja de la clasificación. Por ello todos los puntos tienen el mismo valor pero no el significado. Superar en el marcador al Granada sería tener dado un paso que puede ser clave ante los posibles empates finales en la tabla, cuando deciden los enfrentamientos particulares.

Los de Cervera saben perfectamente el camino que les puede llevar a sonreír por segunda jornada consecutiva; dar rienda suelta a la casi locura de Bilbao. Un Cádiz generoso en el esfuerzo y con una disciplina a prueba de bombas y de expulsiones inmerecidas como la que sufrió con Negredo en la 'Catedral'. El 'estilo Cervera' debe seguir mandando en un conjunto que triunfa cuando hace lo que mejor sabe. Y eso es tener un sistema defensivo muy bien planteado, una capacidad de robar y salir rápido, y el remate que te dé goles aunque sean en propia portería.

Cada partido es un mundo y eso es una realidad por las características del rival y no tanto por el hecho de jugar en casa o fuera cuando el público no influye. El Granada no es el Athletic pero el Cádiz sí debe ser el de las grandes ocasiones que en los últimos años ha saboreado en más ocasiones los éxitos que los fracasos.

Cuando las cosas han funcionado en un once con rotaciones al tratarse de una semana con tres compromisos, el técnico cadista afronta un bendito problema al tener que decidir enviar al banquillo a jugadores que tuvieron una intervención excepcional en San Mamés. Una de esas líneas es el doble pivote; Jens Jonsson y Augusto Fernández lo bordaron con José Mari y Garrido en una retaguardia de lujo. Cualquiera de los cuatro tiene condiciones para dar lo que desea el entrenador.

Otro caso es el del casi intocable Pombo, quien cayendo a la izquierda se ha ganado el papel de jugador revelación de este arranque de competición de los amarillos. Malbasic asumió ese rol en Bilbao aportando cosas diferentes pero también efectivas e incluso pudo abrir la cuenta en una llegada nada más comenzar el choque.

La semana empezó mal y este domingo puede acabar muy bien, a lo grande, si el Cádiz somete al Granada con mejor cartel de las últimas décadas. Ahí es nada.

Alineaciones probables

Cádiz: Conan Ledesma, Iza, Cala, Marcos Mauro o Fali, Pacha Espino, Jonsson, Augusto o José Mari, Salvi, Pombo, Álex o Malbasic y Lozano.

Granada: Rui Silva, Foulquier, Vallejo, Germán, Carlos Neva, Gonalons, Yangel Herrera, Luis Milla; Kenedy, Antonio Puertas, Jorge Molina.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego).

Estadio: Carranza (18:30/Movistar LaLiga).