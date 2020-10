El Cádiz CF no logra 'salvar' a Negredo

Álvaro Cervera ya sabe que Negredo será baja segura para el duelo de este domingo contra el Granada, toda vez que el Comité de Competición no ha estimado las alegaciones del Cádiz CF por las dos cartulinas que vio en San Mamés el jugador madrileño. Existían esperanzas en el club gaditano pero las mismas han caído en saco roto.

Los responsables de Competición consideran que no se produjo error manifiesto del colegiado tomando como referencia lo que aparece en el acta del encuentro y las alegaciones cadistas tanto en la falta de la primera cartulina como en la caída en el área del Athletic en la segunda, que el trencilla consideró que se trataba de un 'piscinazo' cuando existen muchas tomas que ponen de relieve que el defensor rival llega a contactar con el ariete. Concretamente sobre la primera acción, Competición considera que "esto no se deduce de modo inequívoco de las imágenes aportadas". "Del visionado de las mismas no resulta posible, para este Comité, determinar sin ninguna duda que el hecho constatado en el acta arbitral no se produjo".

En cuanto a la respuesta a las alegaciones por la segunda amarilla que provoca la expulsión y que el Cádiz expone que no se simula penalti, el Comité argumenta "no deducir un error material manifiesto en lo constatado por el árbitro en el acta". "Resulta del todo imposible, con las imágenes aportadas, llegar a esa conclusión".

De esta manera, Negredo tendrá que quedarse fuera de la convocatoria para recibir este domingo (18:30 horas) en el Ramón de Carranza al Granada, al igual que sucede con el también cadista Akapo, el primer expulsado en San Mamés. Ambos han sido sancionados con un encuentro y todo apunta a que el portuense Iza Carcelén volverá a su lugar habitual en el lateral derecho y que el hondureño Choco Lozano cuenta con muchas opciones de repetir en la punta de ataque.