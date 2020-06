Posible alineación del Cádiz CF ante el Numancia

El Cádiz CF no entró con buen pie en el nuevo contexto del campeonato y ahora, sin tiempo para la reflexión y el entrenamiento, afronta ante el Numancia el segundo partido de la mini Liga de once partidos en la que se ha transformado una temporada que ha quedado absolutamente condicionada por la crisis del coronavirus.

Nada tiene que ver lo que resta con las 31 jornadas desarrolladas hasta comienzos de marzo. La recompensa será para el que mejor se amolde a una situación incómoda jamás vivida por nadie. Los amarillos, después de lo visto en el encuentro contra el Rayo Vallecano, aún están inmersos en ese proceso de aclimatación en el que no debe entretenerse en demasía para no verse perjudicado en la contienda por el ascenso a Primera División.

Cuatro días después del agónico empate (1-1) frente al Rayo Vallecano en un Carranza sin público en las gradas, el conjunto amarillo comparece entre semana en el estadio Los Pajaritos para medir su temperatura ante el Numancia en una cita de intereses contrapuestos. Los visitantes no quieren perder su ventaja en la parte alta y los de casa necesitan sumar para alejarse de los tentáculos del descenso. El duelo será arb¡trado por el colegiado cántabro José Antonio López Toca.

El compromiso de la 33ª jornada está fijado a las siete y media de la tarde, ofrecido en directo y en abierto por televisión a través del canal deportivo Gol. El conjunto de Álvaro Cervera salta al césped con una misión que incluso traspasa los límites de la defensa del liderato, en manos del Real Zaragoza a la espera de la completa resolución del capítulo que arrancó el lunes y finaliza el jueves.

El reto prioritario es conservar la renta de cuatro puntos en zona de ascenso directo, que eran seis antes de la reanudación de la competición oficial. Y si es posible, aumentarla, al menos respecto al Almería tras su derrota en casa. Ganar en Soria tiene doble premio: recuperar el trono y mantener e incluso ampliar las distancias. No cabe más motivación para un Cádiz CF que trata de rearmarse tanto en el aspecto físico como en el mental. No hay la más mínima tregua. El margen de error se reduce y ganar es la cuestión ahora en pleno esprint final. Para ello es vital recuperar la versión solvente de meses atrás.

El primer encuentro de la era post-coronavirus reflejó el preocupante estado de un equipo que las pasó canutas para quedarse con un punto y dejó al universo cadista con la duda de si todo obedeció a una mala noche por la falta de adaptación a las nuevas circunstancias, o realmente no está preparado del todo para presentar batalla después de cien días sin disputar encuentros y dos meses sin poder entrenar en condiciones.

La visita a la tierra que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado (y también a Gabinete Caligari) es toda una prueba de fuego. La vida le da la oportunidad al Cádiz CF de enderezar al rumbo, eso sí, con algunas modificaciones en la alineación y también en una convocatoria que presenta novedades.

El entrenador, justo después del choque contra el Rayo, no ocultó realidad y recalcó que no hay otra opción que dar un paso adelante. Habló de asumir más riesgos, que unidos a los cambios para no sobrecargar a los jugadores alimentan la incógnita sobre el once que desplegará en territorio castellano-leonés.

Las combinaciones son múltiples en todas las líneas pese a que se acumulan las bajas. Luismi Quezada se pierde el resto del curso tras sufrir la temida triada en una rodilla; Marcos Mauro continúa con molestias y Fali tiene problema físicos; Jon Ander Garrido, Malbasic y el canterano Sergio González tampoco llegan a tiempo. Sí está disponible Alberto Cifuentes tras cumplir un partido de sanción.

Y Espino, también con molestias, tiene papeletas para salir de inicio, aunque es duda hasta última hora. Si no puede jugar el uruguayo, las alternativas son varias, desde el debut del canterano Marc Baró hasta la ubicación de un lateral derecho (Iza Carcelén o Akapo) en el costado izquierdo de la zaga. No está descartada la carta de Rhyner, pero sólo hay dos centrales. La defensa está cogida con alfileres.

Los gaditanos encaran la primera salida tras el regreso de la Liga y si el pasado domingo no contaron en casa con el respaldo de su hinchada, hoy es el anfitrión el que juega sin su parroquia. El factor local se difumina y es somo si el duelo se dirimiese en campo neutral. Lo que hace cuatro días fue un inconveniente ahora es una ventaja.

Por su parte, el Numancia, metido de lleno en la batalla por la salvación, afronta el partido con tres bajas. Adri Herrera y Zlatanovic no pueden participar por problemas físicos y Gus Ledes tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. La del centrocampista portugués de se trata de una ausencia importante, ya que es el jugador de campo de la plantilla soriana que más minutos acredita durante la temporada (más de 2.500). Todo a apunta a que habrá varias modificaciones en el once inicial numantino.

Alineaciones probables

Numancia: Dani Barrio, Iván Calero, Derik, Castellano, Héctor Hernández, Escassi, Erik Morán, Curro, Marc Mateu, Moha e Higinio.

Cádiz CF: Cifuentes, Iza Carcelén, Cala, Rhyner, Espino o Akapo, José Mari, Edu Ramos o Bodiger, Álex Fernández, Iván Alejo o Salvi, Lozano y Nano Mesa o Álvaro Jiménez.